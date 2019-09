DMS GROUP : HYBRIGENICS appelle ses actionnaires à voter le rachat

0

Dans un communiqué publié vendredi soir, Hybrigenics a annoncé que sa première convocation n'avait pas réuni le quorum. L'assemblée générale extraordinaire est donc convoquée une seconde et dernière fois le 20 septembre 2019. Les actionnaires d'Hybrigenics sont appelés à se prononcer sur le projet de rapprochement avec DMS Group. Il s'agit d'une opération d'apport à Hybrigenics de DMS Biotech, le pôle d'activités de DMS Group.Lequel génère d'ores et déjà du chiffre d'affaires en commercialisant des dispositifs de lipofilling (technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux) en chirurgie plastique et reconstructive. En échange de cet apport, DMS Group deviendrait actionnaire à 80% d'Hybrigenics.Ce dernier rappelle que cette alternative à la liquidation permet à ses actionnaires d'éviter la radiation automatique de leurs actions contre des certificats de détention non négociables. Si cette opération se réalise, ils garderont la liberté de conserver ou bien de vendre leurs actions quand ils le souhaitent.