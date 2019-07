DMS GROUP : croissance interne de 29% au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au deuxième trimestre 2019, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires de 7,5 millions d'euros, en croissance organique de 29%. Dans le sillage d’un bon début d’exercice, la division DMS Imaging a continué d’enregistrer une croissance soutenue au deuxième trimestre, achevant le semestre en progression de 34% à 13,6 millions d'euros. L'activité de Radiologie affiche une très bonne dynamique (+55%), tant en France sous l'effet des référencements UniHA et UGAP et d'une activité commerciale soutenue auprès des centres privés de radiologie, qu'à l'international.Le chiffre d'affaires de DMS Biotech s'est élevé à 0,3 millions d'euros au 1er semestre, exclusivement constitué des ventes des dispositifs Adip'Sculpt de lipofilling (technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux).Enfin, les ventes de la division DMS Wellness (0,1 million) ne sont pas encore significatives au 1er semestre 2019, dans l'attente du démarrage prévu fin 2019 des livraisons liées aux contrats commerciaux conclus en Chine et au Japon. pour ce dernier pays, DMS Group est toujours dans l'attente de l'agrément réglementaire, du fait d'une procédure particulièrement complexe et lente.Evoquant ses perspectives, DMS Group indique que l'activité commerciale du secteur de l'imagerie demeure actuellement bien orientée en ce début de second semestre. La bonne dynamique du premier semestre devrait ainsi se poursuivre au cours des troisième et quatrième trimestres de l'exercice qui bénéficieront, outre de la montée en puissance des référencements en France, de l'extension des accords commerciaux et industriels avec Fujifilm Europe au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie à compter du 4ème trimestre.