DMS Group : démarrage de la construction d'une usine

Diagnostic Medical Systems Group annonce la conclusion du contrat de bail et le démarrage de la construction de sa future unité industrielle de production et d'assemblage, qui sera située comme prévu à Gallargues le Montueux, entre Nîmes et Montpellier.



Cette future unité de production représentera une surface plancher de 5.500 m² (2.600 m² de bureaux, 1.400 m² de production et 1.500 m² dédiés au stockage et aux expéditions) et accueillera environ 150 salariés.



Le contrat de bail d'une durée initiale de 12 ans porte sur l'intégralité du futur bâtiment, qui prendra effet lors de la livraison de l'usine au deuxième trimestre 2020, coïncidant avec la fin du bail de l'usine actuelle de Nîmes.



