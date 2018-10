DMS Group : solutions d'imagerie sélectionnées par l'UGAP

12/10/2018 | 07:56

Diagnostic Medical Systems (DMS) Group annonce que les solutions d'imagerie télécommandées à capteur plan dynamique, Platinum et Optima dRF, viennent d'être sélectionnées dans le cadre du nouveau marché UGAP, Union des groupements d'achats publics.



L'UGAP est la principale centrale d'achat des établissements de santé, notamment en imagerie médicale, et la seule centrale hospitalière à proposer depuis le printemps 2018 une offre immédiate de tiers-financement locatif.



Cet accord permet à DMS Group de s'appuyer sur la force de frappe commerciale et marketing de l'UGAP, tout en bénéficiant d'une optimisation de ses charges administratives (l'UGAP dispense les hôpitaux d'appels d'offres) et financières (paiement par l'UGAP à 30 jours).



