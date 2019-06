DMS : extension des accords commerciaux et industriels avec Fujifilm Europe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Diagnostic Medical Systems Group annonce la conclusion d’un nouvel accord avec Fujifilm Europe visant à étendre la portée géographique des accords commerciaux et industriels conclus en mars 2017 pour l’intégration de la technologie Biomod au sein de la solution D-EVOTM GL de Fujifilm, et la commercialisation par Fujifilm des solutions d’ostéodensitométrie développées par DMS Imaging. Conclus initialement pour 50 pays sur les zones EMEA (Europe, Middle East & Africa) et Australie, ces accords sont désormais étendus à 25 nouveaux pays, dont 11 en Afrique, 7 au Moyen-Orient et 7 en Asie du sud.En vertu de l'accord conclu en mars 2017, Fujifilm a intégré la technologie Biomod, modélisation 3D pour les équipements de diagnostic des pathologies rachidiennes et liées à la posturologie, au sein de sa gamme de capteur à rayons-X digital D-EVOTM GL. Il s'agit d'un nouveau capteur très grand champ (40 x 120 cm) qui permet une acquisition des " grands axes " (rachis - membres inférieurs) en une seule exposition.Il intègre les nouveaux traitements avancés "Virtual grid image" et "Dynamic Visualization II" qui lui permettent de produire des images d'une qualité exceptionnelle tout en réduisant la dose d'exposition de façon drastique pour l'imagerie pédiatrique, et plus généralement orthopédique.Après une phase de montée en puissance et d'homologation sur le marché, les ventes devraient s'accélérer en 2019 et Fujifilm devrait être le principal client du pôle Ostéodensitométrie cette année.