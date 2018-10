DMS : les solutions d'imagerie de DMS Imaging sélectionnées par l'UGAP

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Diagnostic Medical Systems Group a annoncé que les solutions d’imagerie télécommandées à capteur plan dynamique, Platinum et Optima dRF (Digital Radiography and Fluoroscopy), de sa division DMS Imaging viennent d’être sélectionnées dans le cadre du nouveau marché UGAP, Union des groupements d’achats publics, seule centrale d’achat public généraliste." Cet accord permet ainsi à DMS Group de s'affirmer comme un acteur clé de l'imagerie médicale en France et de s'appuyer sur la force de frappe commerciale et marketing de l'UGAP, tout en bénéficiant d'une optimisation de ses charges administratives (l'UGAP dispense les hôpitaux d'appels d'offres) et financières (paiement par l'UGAP à 30 jours) ", a expliqué le groupe.Sur le seul périmètre des salles de radiologie télécommandées, l'UGAP est le premier acteur public. La centrale d'achat a ainsi réalisé, au cours des quatre dernières années, près de 20 millions d'euros (HT) d'achats avec les établissements de santé sur ce seul périmètre. Pour la période des quatre prochaines années, elle estime réaliser le même montant global, dont 10 millions d'euros (HT) pour le seul marché attribué à DMS Imaging.Jean-Paul Ansel, Président-Directeur général de DMS Group, déclare : " Ce référencement majeur auprès d'une centrale aussi importante que l'UGAP renforce la position de DMS Imaging parmi les leaders de l'imagerie médicale en France. Il vient consolider les perspectives de développement de notre division historique et conforte le groupe dans sa volonté d'accroître ses capacités de production à travers sa future unité industrielle. "