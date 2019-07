Forte progression de +55% en Radiologie et +59% pour les solutions de modélisation corps entier 3D

Retour à la croissance en Ostéodensitométrie au 2ème trimestre

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) publie, en avance sur l'agenda financier initial, son chiffre d'affaires du 1er semestre 2019, en progression dynamique de +31% par rapport au 1er semestre 2018.

Chiffre d'affaires - données consolidées non auditées en M€ - Normes IFRS 1er semestre 2019

(6 mois) 1er semestre 2018

(6 mois) Variation DMS Imaging 13,6 10,1 +34% DMS Biotech 0,3 0,4 n.s. DMS Wellness 0,1 0,2 n.s. Total Chiffre d'affaires consolidé 14,0 10,7 +31%

Au 2ème trimestre 2019, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 7,5 M€, en croissance organique de +29%.

A l'issue du 1er semestre 2019, le chiffre d'affaires consolidé de DMS Group s'établit ainsi à 14,0 M€, en progression de +31% par rapport au 1er semestre 2018.

Commentaires par activités

Dans le sillage d'un bon début d'exercice, la division DMS Imaging a continué d'enregistrer une croissance soutenue au 2ème trimestre, achevant le semestre en progression de +34%. L'activité de Radiologie affiche une très bonne dynamique (+55%), tant en France (+1,8 M€ vs. 1er semestre 2018) sous l'effet des référencements UniHA et UGAP et d'une activité commerciale soutenue auprès des centres privés de radiologie, qu'à l'international (+2,0 M€ vs. 1er semestre 2018).

Il convient également de souligner la montée en puissance des ventes des solutions de modélisation corps entier 3D d'AXS Medical, permettant une évaluation 3D complète de la colonne vertébrale et de la posture, avec une croissance semestrielle soutenue de +59%.

En Ostéodensitométrie, freinée fortement en début d'exercice par le changement du sous-traitant historique, interrompant pendant plusieurs semaines les livraisons clients, l'activité a renoué avec la croissance au 2ème trimestre, à un rythme voisin de celui de l'exercice 2018 (+8% de croissance en 2018). Du fait d'une dynamique commerciale bien orientée, le groupe escompte rattraper au 2nd semestre le retard pris en début d'année.

Le chiffre d'affaires de DMS Biotech s'est élevé à 0,3 M€ au 1er semestre, exclusivement constitué des ventes des dispositifs Adip'Sculpt de lipofilling (technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux).

Enfin, les ventes de la division DMS Wellness ne sont pas encore significatives au 1er semestre 2019, dans l'attente du démarrage prévu fin 2019 des livraisons liées aux contrats commerciaux conclus en Chine et au Japon. Pour ce dernier pays, DMS Group est toujours dans l'attente de l'agrément réglementaire, du fait d'une procédure particulièrement complexe et lente.

Pose de la première pierre de la future unité de production de DMS Group

Vendredi 21 juin 2019, DMS Group a réalisé la pose de la première pierre, marquant le démarrage de la construction de sa future unité industrielle de production et d'assemblage qui sera située à Gallargues le Montueux, entre Nîmes et Montpellier dans la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Bâtie sur un terrain d'une superficie totale de 16 800 m², cette future unité de production représentera une surface plancher de 5 500 m² (2 600 m² de bureaux, 1 400 m² de production et 1 500 m² dédiés au stockage et aux expéditions). Le site disposera de 115 places de parking et accueillera environ 150 salariés. Le terrain bénéficie également d'une réserve foncière de l'ordre de 2 000 m² permettant de réaliser un projet d'extension en fonction des besoins ultérieurs du groupe.

La livraison de ce futur outil de production est prévue au 2ème trimestre 2020.

Perspectives

L'activité commerciale du secteur de l'imagerie demeure actuellement bien orientée en ce début de 2nd semestre. La bonne dynamique du 1er semestre devrait ainsi se poursuivre au cours des 3ème et 4ème trimestres de l'exercice qui bénéficieront, outre de la montée en puissance des référencements en France, de l'extension des accords commerciaux et industriels avec Fujifilm Europe au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie à compter du 4ème trimestre (lire le communiqué de presse du 3 juin 2019).

En ce qui concerne les activités de modélisation 3D, DMS Group est dans l'attente, d'ici la fin de l'année, du marquage CE, permettant une commercialisation dans l'ensemble de l'Union européenne, pour la nouvelle solution Biomod MI (membres inférieurs), qui constitue une alternative technologique et économique à la solution concurrente existante.

Agenda financier 2019

Date Evènement 30 septembre 2019 Publication des résultats semestriels 2019 (audités) 21 novembre 2019 Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 (non audité) 27 février 2020 Publication du chiffre d'affaires annuel 2019 (non audité)

La publication interviendra après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech accompagne la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses.

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

