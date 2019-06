Dms (diagnostic Medical Systems) : Extension des accords commerciaux et industriels avec Fujifilm Europe au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) annonce la conclusion d'un nouvel accord avec Fujifilm Europe visant à étendre la portée géographique des accords commerciaux et industriels conclus en mars 2017 pour (i) l'intégration de la technologie BiomodTM au sein de la solution D-EVOTM GL de Fujifilm, et (ii) la commercialisation par Fujifilm des solutions d'ostéodensitométrie développées par DMS Imaging.

Conclus initialement pour 50 pays sur les zones EMEA (Europe, Middle East & Africa) et Australie, ces accords sont désormais étendus dans 25 nouveaux pays, dont 11 en Afrique, 7 au Moyen-Orient et 7 en Asie du sud-est.

En vertu de l'accord conclu en mars 2017, Fujifilm a intégré la technologie BiomodTM, modélisation 3D pour les équipements de diagnostic des pathologies rachidiennes et liées à la posturologie, au sein de sa gamme de capteur à rayons-X digital D-EVOTM GL. Il s'agit d'un nouveau capteur très grand champ (40 x 120 cm) qui permet une acquisition des « grands axes » (rachis - membres inférieurs) en une seule exposition. Il intègre les nouveaux traitements avancés "Virtual grid image" et "Dynamic Visualization II" qui lui permettent de produire des images d'une qualité exceptionnelle tout en réduisant la dose d'exposition de façon drastique pour l'imagerie pédiatrique, et plus généralement orthopédique.

Commercialisée par Fujifilm sous le nom Visionary 3D GL, cette solution d'imagerie unique permet ainsi une acquisition simultanée des clichés en 2D et la modélisation en 3D de la totalité du rachis, et désormais des membres inférieurs en position fonctionnelle (debout). L'acquisition des images se fait par une combinaison des clichés optiques BiomodTM et de clichés radiographiques obtenus à partir du système D-EVOTM GL. Une fois obtenus, ces clichés sont fusionnés à l'aide du logiciel de la station de reconstruction qui permet d'obtenir en quelques étapes la modélisation 3D des membres inférieurs et son bilan clinique, sans aucune dose supplémentaire par rapport à l'examen standard initial. Elle permet ainsi une prise en charge plus fiable des pathologies ostéo-articulaires et de leur suivi en fournissant au chirurgien des informations essentielles à leur stratégie thérapeutique.

Cette nouvelle option des membres inférieurs était notamment attendue par Fujifilm pour adresser véritablement la solution sur le marché et démarrer les premières ventes de la solution. Beaucoup moins onéreuse que les systèmes existants, elle offre de plus la possibilité de réaliser l'ensemble des examens radiologiques classiques et répond donc parfaitement aux besoinx d'économie de santé et d'excellence diagnostique réclamés dans tous les systèmes de santé actuellement. Qu'il s'agisse des pays matures ou des pays en voie de développement.

Parallèlement, un premier système BiomodTM a également été envoyé chez Fujifilm Etats-Unis dans le but d'initier une discussion avec les autorités américaines de la FDA (Food and Drug Administration) et d'évaluer la pertinence du Visionary 3D GL en vue de son homologation outre-Atlantique. FujiFilm ayant pour ambition de s'implanter sur le marché très porteur de l'imagerie dédiée à la chirurgie orthopédique et pédiatrique aux Etats-Unis.

La solution BiomodTM est basée sur une technologie de pointe brevetée et a donné lieu à plusieurs publications scientifiques dont celle du Professeur Hauger (Chef du service d'imagerie ostéo-articulaire au CHU Pellegrin de Bordeaux) dans la revue European Spine, journal de juin 2016 qui a mis en avant la très bonne corrélation du logiciel de reconstruction BiomodTM avec son concurrent sterEOS.

Par ailleurs, DMS Group et Fujifilm avaient également conclu un accord de distribution, sous le nom de marque "Visionary", pour les solutions d'ostéodensitométrie Stratos et Stratos dR conçues et développées par DMS. Ces équipements intègrent les plus hautes technologies et performances, et notamment la technologie propriétaire "2D-Fan Beam" qui offre une résolution d'image maximale pour une durée d'examen de seulement 30 secondes.

Après une phase de ramp-up et d'homologation sur le marché, les ventes devraient s'accélérer en 2019 et Fujifilm devrait être le principal client du pôle Ostéodensitométrie cette année.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech accompagne la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses.

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

