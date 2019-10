Consécutivement aux Conseils d'administration des deux sociétés qui se sont tenus le 14 octobre 2019, l'apport partiel d'actif du pôle DMS Biotech de Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) à la société Hybrigenics (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG) a pu être finalisé.

Ce projet d'apport partiel d'actif avait déjà fait l'objet d'une approbation des actionnaires de DMS Group et d'Hybrigenics réunis en assemblée générale mixte respectivement les 16 et 20 septembre 2019. En outre, DMS Group avait obtenu, en date du 8 octobre 2019, une dérogation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à l'obligation de déposer une offre publique visant les actions de la société Hybrigenics sur le fondement de l'article 234-9, 3° du règlement général de l'AMF.

Ainsi, l'apport de la branche d'activité DMS Biotech est rémunéré par l'attribution à DMS Group de 187 015 792 actions nouvelles de 0,01 € de valeur nominale, entièrement libérées, à créer par Hybrigenics. Ces actions nouvelles seront assimilées aux actions Hybrigenics anciennes et admises aux négociations sur Euronext Growth à Paris le 17 octobre 2019, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Le capital social d'Hybrigenics est désormais constitué de 233 769 740 actions. A l'issue de l'opération, DMS Group détient 80% du capital et des droits de vote d'Hybrigenics, qui sera consolidé par intégration globale à compter du 1er juillet 2019 dans les comptes consolidés du groupe. Le flottant est constitué du solde du capital social et représente donc 20% du capital et des droits de vote d'Hybrigenics. Sur la base du dernier cours de clôture de l'action (au 14 octobre 2019), la capitalisation boursière d'Hybrigenics s'établit désormais à 25,1 M€.

Cette opération n'a pas fait l'objet d'un Prospectus visé par l'AMF. Des copies du traité d'apport sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de DMS Group et d'Hybrigenics, ainsi qu'en version électronique sur les sites Internet de DMS Group (www.dms.com) et d'Hybrigenics (www.hybrigenics.com).

Naissance d'une société de biotechnologies dédiée à l'utilisation des cellules souches adipeuses en matière de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice

DMS Biotech porte la stratégie de développement de DMS Group dans le domaine des biotechnologies, en particulier la recherche en matière de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses.

Le pôle DMS Biotech est constitué de la société Stemcis et de sa filiale Adip'Sculpt, qui commercialise des dispositifs de lipofilling (technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux) en chirurgie plastique et reconstructive.

Cette opération isole les activités de DMS Biotech au sein de la structure cotée Hybrigenics, et va ainsi accroître sa notoriété en faisant mieux connaître ses produits et sujets de recherche, ce qui lui permettra d'être valorisé indépendamment des autres activités de DMS Group.

Evolution de la gouvernance d'Hybrigenics

En vertu de l'assemblée générale des actionnaires d'Hybrigenics du 20 septembre 2019, la réalisation de l'apport entraîne une évolution de la gouvernance d'Hybrigenics.

Désormais, le Conseil d'administration d'Hybrigenics est constitué de Mr. Jean-Paul Ansel, Président du Conseil d'administration et également Président-Directeur général de DMS Group, de Mme. See-Nuan Simonyi, également administratrice de DMS, et de Mr. Philippe Nérin, Président de la SATT AxLR (Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologies en région Occitanie).

Le Conseil d'administration d'Hybrigenics a confirmé le mandat du Directeur général, Mr. Rémi Delansorne.

Partenaires de l'opération

Atout Capital a agi en tant que conseil financier de DMS Group dans le cadre de cette opération.

Le cabinet Touzet Bocquet & Associés et le cabinet de Me Jean-François Tramoni-Venerandi ont agi en tant que conseils juridiques de DMS Group dans le cadre de cette opération.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

Hybrigenics, filiale à 80% de DMS Group, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

Contacts :

DMS Group

Jean-Paul ANSEL

Président Directeur-général

04 67 50 49 00 ACTUS FINANCE

Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

01 53 67 36 92 ACTUS FINANCE

Alexandra PRISA

Relations Presse

01 53 67 36 90

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60615-dms_cp_closing_15102019_fr_vdef.pdf Informations privilégiées :- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…)

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews