DMS Biotech, division de Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) consacrée aux biotechnologies et spécialisée dans le développement de solutions techniques innovantes pour l'utilisation du tissu adipeux en médecine, constituée d'Hybrigenics (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG) et de ses filiales, continue d'avancer dans le cadre des résultats de ses travaux sur l'utilisation des cellules du tissu adipeux dans le traitement de l'arthrose qui seront disponibles courant mars 2020.

L'étude finale, détaillant la méthodologie et les résultats obtenus, sera alors soumise pour publication dans une revue scientifique reconnue. Un délai de plusieurs mois est généralement nécessaire avant la finalisation du manuscrit et sa publication, il n'est donc à ce jour pas possible d'indiquer la date précise de parution de l'article scientifique.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

Contacts :

DMS Group

Jean-Paul ANSEL

Président Directeur-général

04 67 50 49 00 ACTUS FINANCE

Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

01 53 67 36 92 ACTUS FINANCE

Alexandra PRISA

Relations Presse

01 53 67 36 90

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nJ1vksaYZG6anmlwap1lnJRpZ2ljxWeUaJObmZJpmJuYZ2mVnZySmciaZm9jmGpt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62357-dms-cp_dms-biotech-etude-arthrose_02032020.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews