Un marché estimé pour DMS Group à 10 M€ les quatre prochaines années

A l'occasion des Journées Francophones de Radiologie (JFR), qui se déroulent à Paris du 12 au 15 octobre 2018, Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) est heureux d'annoncer que les solutions d'imagerie télécommandées à capteur plan dynamique, Platinum et Optima dRF (Digital Radiography and Fluoroscopy), de sa division DMS Imaging viennent d'être sélectionnées dans le cadre du nouveau marché UGAP, Union des groupements d'achats publics, seule centrale d'achat public généraliste.

L'UGAP, l'achat public responsable

Véritable outil d'optimisation des achats dans le domaine public, l'UGAP est devenue la principale centrale d'achat des établissements de santé, notamment en imagerie médicale.

De plus, seule centrale hospitalière à proposer depuis le printemps 2018 une offre immédiate de tiers-financement locatif, l'UGAP apporte à ses clients une solution d'accès aux dernières technologies à des conditions financières uniques en France.

Cet accord permet ainsi à DMS Group de s'affirmer comme un acteur clé de l'imagerie médicale en France et de s'appuyer sur la force de frappe commerciale et marketing de l'UGAP, tout en bénéficiant d'une optimisation de ses charges administratives (l'UGAP dispense les hôpitaux d'appels d'offres) et financières (paiement par l'UGAP à 30 jours).

Un nouveau vecteur de développement pour DMS Group

Ce référencement, qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de distribution conclu début 2017 avec le groupe NGI, 1er acteur français dédié à l'accompagnement des centres d'imagerie détenu majoritairement par MNH Group, ouvre de nouvelles perspectives commerciales sur le marché français pour DMS Group, alors que les ventes médicales de l'UGAP en 2017 ont totalisé 533 M€ HT, représentant 17% des produits et services réalisés par la centrale d'achat public l'an dernier et sont attendues en hausse de +5% en 2018 et +15% en 2019.

DMS Group s'appuiera sur les forces commerciales et techniques du groupe NGI pour l'exécution de ce marché. Sur le seul périmètre des salles de radiologie télécommandées, l'UGAP est le premier acteur public. La centrale d'achat a ainsi réalisé, au cours des quatre dernières années, près de 20 M€ HT d'achats avec les établissements de santé sur ce seul périmètre. Pour la période des quatre prochaines années, elle estime réaliser le même montant global, dont 10 M€ HT pour le seul marché attribué à DMS Imaging.

Sébastien Taupiac, Directeur Santé de l'UGAP, commente :

"Le choix réalisé par l'UGAP est justifié par la performance technique et économique des solutions proposées par DMS Imaging, qui répondent parfaitement aux attentes des établissements de santé français, et ce quelle que soit leur taille (Centre Hospitalier Universitaire, Centre Hospitalier, Hôpital local, etc.). Ces équipements seront accessibles dès début novembre 2018 à tous les établissements publics que ce soit en acquisition ou en location financière via notre partenaire RIGBY Capital. Au-delà, la forte implantation en France de DMS Imaging permettra d'assurer à nos clients une parfaite réponse à leurs spécificités et une parfaite réactivité commerciale et technique. "

Jean-Paul Ansel, Président-Directeur général de DMS Group, déclare :

" Ce référencement majeur auprès d'une centrale aussi importante que l'UGAP renforce la position de DMS Imaging parmi les leaders de l'imagerie médicale en France. Il vient consolider les perspectives de développement de notre division historique et conforte le groupe dans sa volonté d'accroître ses capacités de production à travers sa future unité industrielle. "

A propos de l'UGAP

L'UGAP est un établissement public de l'Etat placé sous la double tutelle des ministres chargés de l'Action et des Comptes publics, d'une part, et de l'Education Nationale d'autre part. Seule centrale d'achat public généraliste nationale, l'UGAP est un acteur spécifique de l'achat public qui a reçu 3,2 Mds€ de commandes en 2017.

Ses clients sont principalement les collectivités territoriales, les administrations et les établissements publics de l'Etat, le secteur social et les établissements publics de santé.

L'UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un outil de la mise en œuvre des politiques publiques, en matière de rationalisation de la dépense, de développement durable, de soutien aux PME, à l'emploi local et à l'innovation. Environ 53% des entreprises titulaires d'un marché sont des PME et 28% des ETI.

L'UGAP est attributaire du label "Relations Fournisseur Achats Responsables", décerné par la Médiation des entreprises et le Conseil national des achats. La centrale d'achat est également membre associé de la French Tech.

Pour en savoir plus : www.ugap.fr.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech accompagne la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses.

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

En 2017, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27,1 M€. DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

