Dms (diagnostic Medical Systems) : Levée de fonds de 3 M EUR - Financement innovation de 0,7 M EUR de la Région Occitanie

Exigibilité anticipée

Par exception, les OC pourront être remboursées en numéraire immédiatement et par anticipation, en principal et intérêts, majorés de la Prime de non-conversion, à la demande de leurs titulaires dans les cas suivants : non-respect par la Société des obligations légales relatives à l'arrêté des comptes, à la tenue des assemblées et/ou à l'information des Obligataires,

changement de Contrôle direct ou indirect de la Société,

non certification ou certification avec réserve significative des comptes sociaux et, le cas échéant, consolidés de la Société par le commissaire aux comptes. Dans cette hypothèse un audit comptable de la Société pourra être demandé par les Obligataires à la charge de la Société,

le retrait des Actions de la Société de la cote du marché réglementé d'Euronext Paris ou le retrait des actions de la Filiale de la cote du marché Euronext Growth ;

modification des Statuts sans l'accord exprès des Obligataires,

la Société serait déclarée en cessation des paiements, ou reconnaîtrait par écrit son incapacité à payer ses dettes ou ferait l'objet de la nomination d'un mandataire ad hoc, de toute personne chargée de la protection des intérêts des créanciers, d'un accord amiable ou d'un concordat avec l'ensemble de ses créanciers ou, dans toute la mesure permise par la loi, d'un jugement de redressement, ou de liquidation judiciaire ou d'un jugement de cession totale de l'entreprise,

décision de dissolution conventionnelle de la Société,

transfert de propriété, par quelque mode juridique que ce soit, de la totalité des Actions de la Société qui seraient détenues par les Obligataires,

non-respect par la Société de l'une quelconque des obligations résultant du Contrat d'Emission,

cession partielle ou totale de tout actif y compris toute participation actuelle ou future, sans accord des Obligataires,

fusion absorption de la Société par une société tierce ou transmission universelle de patrimoine, sans l'accord préalable et exprès des Obligataires.