Dms (diagnostic Medical Systems) : Livraison de la future unité de production de DMS Group au 2ème trimestre 2020

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) est heureux d'annoncer la conclusion du contrat de bail et le démarrage de la construction de sa future unité industrielle de production et d'assemblage, qui sera située comme prévu à Gallargues le Montueux, entre Nîmes et Montpellier dans la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Bâtie sur un terrain d'une superficie totale de 16 800 m², cette future unité de production représentera une surface plancher de 5 500 m² (2 600 m² de bureaux, 1 400 m² de production et 1 500 m² dédiés au stockage et aux expéditions). Le site disposera de 115 places de parking et accueillera environ 150 salariés.

La maîtrise d'ouvrage de ce projet a été confiée à la société Eiffage Immobilier Occitanie qui a signé la vente avec l'investisseur SCPI Pierval Santé, société du Groupe Asset Management. Les travaux seront réalisés par Eiffage Construction.

DMS a conclu un contrat de bail d'une durée initiale de 12 ans pour l'intégralité du futur bâtiment, qui prendra effet lors de la livraison de l'usine au 2ème trimestre 2020, coïncidant avec la fin du bail de l'usine actuelle de Nîmes.

Le terrain bénéficie également d'une réserve foncière de l'ordre de 2 000 m² permettant de réaliser un projet d'extension en fonction des besoins ultérieurs du groupe.

Jean-Paul Ansel, Président-Directeur général de DMS Group, déclare :

« Cette nouvelle unité va véritablement constituer le socle de notre ambition qui vise à faire figurer DMS Group parmi les leaders mondiaux de l'imagerie médicale à horizon 5 ans. Elle va nous permettre de doubler au minimum notre capacité de production, en adéquation avec nos besoins futurs pour accompagner la montée en puissance des contrats UGAP et UniHA, mais également pour servir la demande de nos partenaires actuels (Canon Medical Systems, Carestream Health, etc.) et futurs.

Elle va également constituer un gage d'efficacité en rationalisant nos activités aujourd'hui situées à Montpellier, Nîmes et Lunel, sur un site unique regroupant à la fois les activités administratives, de production, de logistique, et de recherche et développement, pour un coût annuel équivalent. »

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech accompagne la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses.

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

En 2017, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27,1 M€. DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

Contacts :

DMS Group

Jean-Paul ANSEL

Président Directeur-général

04 67 50 49 00 ACTUS FINANCE

Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

01 53 67 36 92 ACTUS FINANCE

Alexandra PRISA

Relations Presse

01 53 67 36 90

