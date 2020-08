DMS Biotech, division de Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 – DGM), constituée d'Hybrigenics (Euronext Growth Paris - FR0004153930 – ALHYG) et de ses filiales, a finalisé avec ses médecins partenaires l'article scientifique portant sur son essai clinique sur l'arthrose du genou. Cet article décrit de manière détaillée la méthodologie et les résultats de l'essai randomisé contrôlé comparant les effets d'une injection intra-articulaire de cellules adipeuses (protocole développé par la société et consistant à injecter au patient ses propres cellules issues de son tissu adipeux, plus connu sous le nom de graisse) et ceux d'une injection intra-articulaire d'acide hyaluronique (Hylan G-F 20 ; Synvisc-One®, commercialisé par Genzyme).

Comme cela a été décrit dans les précédents communiqués de presse, le protocole d'injection de cellules adipeuses développé par Hybrigenics possède de nombreux avantages :

La technique est rapide, peu invasive et facilement mise en œuvre au bloc opératoire, à un coût nettement inférieur à une biothérapie classique (production en unité de thérapie cellulaire) ;

L'injection de cellules adipeuses présente une bonne sécurité et permet au patient une reprise immédiate de ses activités quotidiennes ;

Les résultats obtenus sont très satisfaisants : l'injection intra-articulaire de cellules adipeuses a un effet cliniquement et statistiquement significatif sur la réduction de la douleur, l'amélioration de la fonction dans les activités de vie quotidienne comme dans les activités de sport et de loisir, et la qualité de vie chez 89% des patients injectés à 1 an (versus 67% dans le groupe acide hyaluronique). Les effets observés à 1 an sur le score total et le score de douleur sont statistiquement supérieurs à ceux obtenus avec l'acide hyaluronique.

Le contexte de ces derniers mois lié à la Covid-19 a ralenti les actions de formations et les constitutions de partenariats en cours. Toutefois, plusieurs chirurgiens de différents pays (Australie, Italie, Belgique et Hong-Kong) ont été formés à la procédure et ont réalisé plusieurs chirurgies. A la rentrée 2020, sauf nouvelle urgence sanitaire, les formations et essais devraient se poursuivre.

En parallèle, Hybrigenics poursuit ses travaux cliniques pour mieux définir les types d'arthrose et les caractéristiques des patients sur lesquels le protocole fonctionne de manière optimale. Un autre axe de développement envisagé concerne l'utilisation combinée de cellules issues du tissu adipeux avec différentes matrices pour obtenir à la fois des effets antalgiques et une réparation du cartilage.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

