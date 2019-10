Dans le cadre du projet de prise de contrôle d'Hybrigenics par voie d'apport partiel d'actif du pôle DMS Biotech, Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) annonce avoir obtenu, en date du 8 octobre 2019, une dérogation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à l'obligation de déposer une offre publique visant les actions de la société Hybrigenics sur le fondement de l'article 234-9, 3° du règlement général de l'AMF.

Ce projet d'apport partiel d'actif a d'ores et déjà fait l'objet d'une approbation des actionnaires des sociétés DMS et Hybrigenics réunis en assemblée générale mixte respectivement les 16 et 20 septembre 2019.

A l'issue de cette opération, DMS Group détiendra 187 015 792 actions nouvelles Hybrigenics (émission d'actions nouvelles Hybrigenics en rémunération de l'apport de DMS Biotech), représentant 80% du capital social et des droits de vote d'Hybrigenics, et les actionnaires d'Hybrigenics (avant l'opération) possèderont 20% du capital social et des droits de vote à l'issue de l'opération.

La réalisation de cet apport partiel d'actif va désormais pouvoir être mise en œuvre prochainement.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech accompagne la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses.

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

Contacts :

DMS Group

Jean-Paul ANSEL

Président Directeur-général

04 67 50 49 00 ACTUS FINANCE

Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

01 53 67 36 92 ACTUS FINANCE

Alexandra PRISA

Relations Presse

01 53 67 36 90

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60545-dms_cp_derogation-amf_09102019_fr_vdef.pdf Informations privilégiées :- Autres communiqués

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews