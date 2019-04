DNA : prend 8% après l'offre de Telenor

09/04/2019 | 10:24

A la Bourse d'Helsinki, l'action de l'opérateur de téléphonie mobile local DNA prenait 8% à plus de 21 euros alors que le norvégien Telenor va en prendre le contrôle contre environ 1,5 milliard d'euros, moyennant un prix légèrement inférieur (20,9 euros par action).



Dans le détail, Telenor a convenu de racheter les participations de respectivement 28,3% et 25,8% que détiennent Finda Telecoms et PHP Holding dans DNA au cours unitaire de 20,9 euros par action en cash. Soit une prime instantanée relativement basse de 7%, taux qui atteint 21% sur le cours moyen pondéré des 90 derniers jours.



Par la suite, une OPA sera lancée sur le solde du capital et selon les résultats de cette dernière, Telenor envisage de maintenir la cotation de l'action DNA à la Bourse d'Helsinki.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.