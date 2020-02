DNB accroît ses marges sur des volumes en hausse

Oslo (awp/afp) - DNB a présenté jeudi des résultats annuels en hausse. Le numéro un bancaire norvégien est parvenu à améliorer ses marges, alors que le volume de crédits a aussi progressé.

En 2019, le bénéfice net a crû de plus de 5% sur un an pour atteindre 24,6 milliards de couronnes (2,5 milliards de francs suisses), malgré un ralentissement observé au dernier trimestre. Le groupe a tiré parti de la hausse du taux directeur norvégien qui lui ont permis d'accroître le loyer de l'argent sans pour autant proposer d'augmentation équivalente sur la rémunération des dépôts bancaires.

Face à la vigueur de l'économie nationale, la Banque de Norvège a relevé son taux directeur à quatre reprises entre septembre 2018 et septembre 2019. Parallèlement, DNB a prêté sensiblement plus d'argent avec une augmentation de plus de 50 milliards de couronnes du volume de crédit, tous segments confondus, l'an dernier.

Ses revenus nets sur intérêt ont augmenté de plus de 6%, à 39,2 milliards de couronnes, soit plus des deux tiers du produit net bancaire --l'équivalent du chiffre d'affaires-- qui ressort à 54,86 milliards, en hausse de 9%.

Optimisme de mise

"L'économie norvégienne continue de bien se porter même si nous attendons un ralentissement dans les années à venir", a noté la directrice générale de DNB, Kjerstin Braathen, dans un communiqué. A 2,2 milliards de couronnes, les pertes sur créances contrastent avec le résultat positif engrangé en 2018 mais restent à un niveau que la banque juge "relativement bas".

DNB a par ailleurs profité de la propension croissante des Norvégiens à épargner et accru ses parts de marché dans les fonds d'épargne. La banque dit vouloir continuer sur sa lancée. Pour la période 2020-2022, elle table sur une augmentation annuelle des volumes de dépôt et de crédit comprise entre 3 et 4% avec une augmentation de ses commissions nettes entre 4 et 5%.

En milieu de journée, l'action s'adjugeait 4,55% à la Bourse d'Oslo.

