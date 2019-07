DNB: bénéfice stable au deuxième trimestre, produit net bancaire en hausse

Oslo (awp/afp) - DNB, la plus grosse banque de Norvège, a présenté jeudi un bénéfice net quasi-inchangé sur un an pour son deuxième trimestre mais un produit net bancaire en hausse et supérieur aux attentes.

Le bénéfice net est resté stable sur un an, à 5,9 milliards de couronnes (613 millions d'euros), tandis que le produit net bancaire (l'équivalent du chiffre d'affaires) a progressé de 12,5%, à 14 milliards de couronnes.

Les analystes interrogés par l'agence TDN Direkt tablaient sur un produit net bancaire à 13,6 milliards de couronnes.

La banque fait état d'une conjoncture porteuse dans un pays qui est le principal producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest.

"La situation macroéconomique solide a contribué à une croissance saine des prêts, à des taux d'intérêt plus élevés", a souligné DNB dans son rapport.

DNB affiche des pertes sur créances quasi nulles.

Signe de sa solidité financière, son ratio de fonds propres "Tier 1" est passé à 16,5% à la fin du trimestre, soit 0,3 point de plus qu'il y a un an.

L'action était en baisse de 0,43% en fin de journée à la Bourse d'Oslo, dans un marché étale.

Lors de la publication de ses résultats, DNB a également annoncé le départ de son directeur général, Rune Bjerke, arrivé en 2006 à la tête de la banque.

M. Bjerke "avait fait savoir au Conseil d'administration en début d'année qu'il souhaitait démissionner de ses fonctions", a indiqué le groupe. Il sera remplacé par Kjerstin Braathen à compter du 1er septembre.

afp/rp