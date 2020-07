La banque norvégienne DNB voit des "éclaircies" après le coronavirus

Oslo (awp/afp) - La principale banque de Norvège, DNB, a dit lundi voir des "éclaircies" dans les perspectives économiques du pays nordique après la crise due à l'épidémie de Covid-19, tout en présentant des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu.

Le groupe a fait état d'un bénéfice net de 4,77 milliards de couronnes (476,1 millions de francs suisses) au deuxième trimestre, en baisse de 19% sur un an mais supérieur d'un tiers à celui du premier trimestre.

"Après un début d'année difficile, nous voyons de nouveau quelques éclaircies pour l'économie norvégienne", a souligné DNB dans un communiqué. "Le niveau d'activité est en hausse et cela a influé sur les résultats du deuxième trimestre".

Les marchés ont salué des résultats sensiblement supérieurs aux attentes des analystes. L'action DNB bondissait de plus de 7% en début de séance à la Bourse d'Oslo.

Alors que le premier trimestre avait été lesté par des provisions de 5,77 milliards pour parer aux pertes sur créances attendues du fait de la crise sanitaire et du marasme de l'industrie pétrolière, la banque n'a passé que 2,12 milliards de provisions au deuxième trimestre, essentiellement liées au secteur pétrolier.

"La situation reste difficile pour beaucoup, surtout pour les personnes mises au chômage partiel et pour les entreprises qui ont du mal à joindre les deux bouts", a estimé la directrice générale de la banque, Kjerstin Braathen.

"Mais l'économie norvégienne retombe sur ses pattes et, dans un certain nombre de domaines, les choses semblent plus reluisantes qu'à la fin du dernier trimestre", a-t-elle dit, en citant la confiance des ménages, le marché immobilier, la consommation, l'emploi et le prix du pétrole.

La Norvège est le plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest.

L'épidémie de nouveau coronavirus y est actuellement sous contrôle, et l'économie redémarre, aidée par un rebond du cours des hydrocarbures, des ponctions publiques massives dans l'énorme fonds souverain du pays et des taux d'intérêt historiquement bas.

En l'espace de quelques semaines, de la mi-mars à début mai, la Banque de Norvège a ramené son taux directeur de 1,5% à 0%.

Malgré cela, les revenus nets sur intérêt de DNB sont restés quasi inchangés sur un an, à 9,45 milliards de couronnes.

afp/jh