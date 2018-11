DNXcorp : Chiffre d'Affaires Troisième Trimestre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Luxembourg, le 13/11/2018, 18h00

Chiffre d'Affaires Troisième Trimestre 2018 : 6,8 M€

DNXcorp annonce son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018, arrêté au 30 Septembre :

en milliers d'euros (IFRS) chiffres non audités T3 2018* T3 2017* T3 2018 vs T3 2017 Services Divertissement 5 851 5 525 5,9% Services Web 938 1 758 -46,6% CA TOTAL 6 789 7 283 -6,8%

en milliers d'euros (IFRS) chiffres non audités Cumulé 2018* Cumulé 2017* Cumulé 2018 vs Cumulé 2017 Services Divertissement 17 253 17 912 -3,7% Services Web 3 495 5 139 -32,0% CA TOTAL 20 748 23 051 -10,0%

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'établit à 6,8 M€, en recul de 6,8% par rapport à l'exercice précédent et de 1,7% par rapport au deuxième trimestre 2018.

La branche Services Divertissement atteint 5,9 M€ sur le trimestre, en progression de 5,9% par rapport à l'exercice 2017 et stable par rapport au deuxième trimestre.

Les activités webcam maintiennent leur progression constante depuis la nouvelle politique commerciale mise en oeuvre début 2017. Les équipes marketing ont parallèlement amélioré leur technique d'achat d'espace permettant de développer efficacement dans des pays difficilement rentables auparavant, ce qui ouvre de nouvelles perspectives de développement.

Après un deuxième trimestre en croissance, les services de rencontre se stabilisent sur le troisième trimestre. Les efforts ont été concentrés sur la rationalisation technique afin de réduire les coûts structurels sur cette activité dont les volumes ont reculé sur les dernières années.

La nouvelle version du réseau social pour sénior a pris du retard et est en cours de finalisation. Les volumes restent relativement stables malgré la mise en pause des dépenses marketing.

Les activités Services Web s'établissent à 938 K€ sur le troisième trimestre, en recul de 46,6% sur un an et de 8,3% par rapport au deuxième trimestre. Les services Web ont été impactés en début d'année par la nouvelle politique donnant la priorité aux services B2B, qui sont longs à développer mais plus pérennes que les services B2C, fortement réduits.

*Une augmentation de capital de la filiale Paiements de DNXCORP titulaire d'un agrément d'établissement de monnaie électronique à Malte est en cours à la date de ce communiqué. La souscription à cette augmentation de capital serait réalisée intégralement par des investisseurs externes. Si cette opération est réalisée, la filiale deviendra une participation minoritaire du Groupe. Cette opération a obtenu l'approbation du régulateur du secteur financier maltais et la finalisation juridique de l'augmentation de capital est en cours. Elle sera effective avant le 31 décembre 2018.

Néanmoins et en accord avec la norme IFRS 5, l'activité Paiements a été considérée comme partiellement cédée lors de l'établissement des états financiers du groupe au 30 juin 2018. En conséquence, le chiffre d'affaires de l'activité Paiements a été retraité du chiffre d'affaires global du groupe.

Au 30 septembre 2018, le chiffre d'affaires de la filiale de paiement s'établit à 0,9 M€ dont 0,2 M€ de prestations réalisées avec les autres entités du groupe. Au 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires de la filiale de paiement s'établissait à 0,6 M€ dont 0,2 M€ de prestations réalisées avec les autres entités du groupe.

Groupe européen spécialisé dans le développement et la valorisation d'audience sur Internet, DNXCORP intègre l'ensemble des compétences clés du web : génération de trafic, développement de sites et de services, solutions de paiement multi-pays, technologie de streaming vidéo, analyse CRM… Cette expertise globale permet au Groupe de développer avec succès depuis 2000 ses propres sites sur des marchés dynamiques (e-commerce, rencontre…) et de proposer aux marchands du web des solutions performantes pour optimiser leurs encaissements.

DNXCORP dispose d'une licence européenne d'Émetteur de Monnaie Électronique et d'une licence d'Établissement de Paiement. Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le Groupe emploie plus de 90 collaborateurs. DNXCORP est coté en Bourse depuis 2007 sur Nyse Euronext Paris (compartiment C).

Site corporate : www.dnxcorp.com Code MNEMO : DNX CODE ISIN : FR0010436584

Contact : corporate@dnxcorp.com Tél : + 352 27 00 28 00