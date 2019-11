DNXcorp : Communiqué de Presse Offre Contractuelle de Rachat initiée par DnxCorp (Euronext Growth « ALDNX »)

Un document de présentation de l'Offre Contractuelle de Rachat et des principales caractéristiques de DNXCORP comprenant le rapport d'expertise indépendante du cabinet PENTHIEVRE FINANCE concluant au caractère équitable du prix offert de 4,45 € par action DNXCORP dans le cadre de l'Offre Contractuelle de Rachat (le « Document de Présentation ») est disponible sur le site Internet de la société DNXCORP (www.dnxcorp.com) et peut être obtenu sans frais auprès de :

L'Offre Contractuelle de Rachat au prix de 4,45 € par action DNXCORP porte sur un maximum de 1.500.000 actions représentant 52,92% du capital et au moins 41,36% des droits de vote de la Société sur la base d'un nombre total de 2.834.575 actions et de 3.626.708 droits de vote théoriques de la Société.

Les ordres d'apport à l'Offre Contractuelle de Rachat devront être transmis par les actionnaires à leur intermédiaire financier, pour réception au plus tard le dernier jour de l'Offre Contractuelle de Rachat, étant précisé que ces ordres d'apport pourront être révoqués à tout moment jusqu'à la clôture de l'Offre Contractuelle de Rachat, date au-delà de laquelle ils deviendront irrévocables.

Dans le cas où le nombre d'actions apportées par les actionnaires à l'Offre Contractuelle de Rachat serait supérieur au nombre d'actions visées par l'Offre Contractuelle de Rachat, soit un maximum de 1.500.000 actions DNXCORP, il sera procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire. Par conséquent, lors de leur demande de rachat, les actionnaires devront faire immobiliser les actions non présentées au rachat et dont ils auront déclaré être propriétaires sur le compte tenu par leur intermédiaire financier jusqu'à la date de publication du résultat de l'Offre Contractuelle de Rachat, ces dernières étant, le cas échéant, prises en compte pour le calcul de la réduction des demandes de rachat.

L'Offre Contractuelle de Rachat sera centralisée par Euronext Paris SA.

Les actions rachetées dans le cadre de l'Offre Contractuelle de Rachat ont vocation à être annulées par DNXCORP dans les conditions prévues par les articles 450-5 et 450-7 de la Loi. La réduction de capital sera soumise à une assemblée générale extraordinaire de la Société, prévue le 24 janvier 2020 selon le calendrier indicatif de l'Offre Contractuelle de Rachat ci-après. A compter de leur annulation, ces actions ne confèreront plus aucun droit social et ne donneront, notamment, plus droit aux dividendes ou acomptes sur dividendes.

Calendrier indicatif de l'Offre Contractuelle de Rachat