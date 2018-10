DNXcorp : Mise à disposition du rapport financier du premier semestre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Luxembourg, le 18/10/2018

Mise à disposition du rapport financier du premier semestre 2018

DNXcorp annonce que son rapport financier pour le premier semestre 2018 a été déposé auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Ce document est disponible sur le site de la société à l'adresse www.dnxcorp.com.

Des exemplaires sont également disponibles au siège de la société: 42 Rue de Hollerich - L-17400 - Luxembourg.

Prochaine publication: chiffre d'affaires troisième trimestre 2018

8 novembre 2018

Groupe européen spécialisé dans le développement et la valorisation d'audience sur Internet, DNXCORP intègre l'ensemble des compétences clés du web : génération de trafic, développement de sites et de services, solutions de paiement multi-pays, technologie de streaming vidéo, analyse CRM… Cette expertise globale permet au Groupe de développer avec succès depuis 2000 ses propres sites sur des marchés dynamiques (e-commerce, rencontre…) et de proposer aux marchands du web des solutions performantes pour optimiser leurs encaissements.

DNXCORP dispose d'une licence européenne d'Émetteur de Monnaie Électronique et d'une licence d'Établissement de Paiement. Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le Groupe emploie plus de 90 collaborateurs. DNXCORP est coté en Bourse depuis 2007 sur Nyse Euronext Paris (compartiment C).

Site corporate : www.dnxcorp.com Code MNEMO : DNX CODE ISIN : FR0010436584

Contact : corporate@dnxcorp.com Tél : + 352 27 00 28 00

