COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Luxembourg, le 3 août 2020

DNXCORP SE

CONCLUSION D'UN ACCORD PORTANT SUR L'ACQUISITION DE 17,78% DU CAPITAL DE DNXCORP PAR PM EQUITY AUPRÈS D'INDEX CAPITAL VENTURES

FRANCHISSEMENT EFFECTIF À LA HAUSSE DU SEUIL DE 50% DU CAPITAL DE DNXCORP PAR PM EQUITY

DNXcorp a été informée ce jour par PM EQUITY, holding appartenant à Monsieur Patrice Macar, président de DNXcorp, de la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 355.980 actions DNXcorp par PM EQUITY auprès d'Index Capital Ventures au prix de 10,08 euros par action.

L'acquisition de ces titres, portant sur 17,78% du capital de DNXcorp, permet à PM EQUITY de franchir à la hausse le seuil de 50% du capital de DNXcorp ce qui justifie la prime de contrôle par rapport au cours de bourse du 31 juillet 2020.

A l'issue de cette acquisition PM EQUITY détient 1 075 129 actions DNXcorp représentant 53,7% du capital et 62,9% des droits de vote de la société. Monsieur Patrice Macar détient ainsi directement et indirectement au travers de PM EQUITY un total de 1 139 015 actions DNXcorp représentant 56,9% du capital et 65,4% des droits de vote de la société1.

DNXcorp est une société de droit luxembourgeois. Ce franchissement à la hausse du seuil de 50% du capital de DNXcorp par PM EQUITY n'engendrera donc pas le dépôt d'une offre publique obligatoire au titre de l'article 234-2 sur renvoi de l'article 235-2 du règlement général de l'AMF, dans la mesure où, en application de l'article L.433-3 I et II du Code monétaire et financier, l'obligation de déposer une telle offre publique ne s'applique qu'aux sociétés dont le siège social est situé en France.

A propos de DNXcorp

Groupe européen spécialisé dans le développement et la valorisation d'audience sur Internet, DNXCORP intègre l'ensemble des compétences clés du web : génération de trafic, développement de sites et de services, solutions de paiement multi-pays, technologie de streaming vidéo, analyse CRM… Cette expertise globale permet au groupe de développer depuis 2000 ses propres sites sur des marchés dynamiques tels que les divertissements ou les rencontres….

Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le groupe emploie une cinquantaine de collaborateurs. DNXcorp est coté en Bourse depuis 2019 sur Euronext Growth Paris

Code MNEMO : ALDNX

CODE ISIN : FR0010436584

Site corporate : www.dnxcorp.com

Contact DNXcorp: corporate@dnxcorp.com + 352 227 00 28 00

