DNXcorp annonce son chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2018, arrêté au 30 Juin :

en milliers d'euros (IFRS)

chiffres non audités T2 2018* T2 2017* T2 2018

vs

T2 2017 Services Divertissement 5 885 5 884 0% Services Web 1 023 1 736 -41,1% CA TOTAL 6 908 7 620 -9,3%

en milliers d'euros (IFRS)

chiffres non audités S1 2018* S1 2017* S1 2018

vs

S1 2017 Services Divertissement 11 401 12 387 -8% Services Web 2 557 3 381 -24,4% CA TOTAL 13 958 15 768 -11,5%

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'établit à 6,9 M€, en recul de 9,3% par rapport à l'exercice précédent et de 2,0% par rapport au premier trimestre 2018.

La branche Services Divertissement atteint 5,9 M€ sur le trimestre, parfaitement stable par rapport à l'exercice précédent et en progression de 6,7% par rapport au trimestre précédent.

Les activités webcam restent orientées en hausse, avec une croissance régulière depuis 5 trimestres consécutifs, fruit de la nouvelle politique commerciale mise en oeuvre début 2017.

Les meilleures performances de la nouvelle version de la plateforme des services de rencontre, mise en ligne à la fin de premier trimestre, ont permis un retour à la croissance de l'activité par rapport au premier trimestre mais sans avoir encore permis de rattraper le retard par rapport à l'exercice précédent.

Le réseau social pour sénior est en retrait marqué ; les efforts marketing ayant été mis en pause en attendant une toute nouvelle version du site et un changement de positionnement, prévus pour le troisième trimestre.

Les activités Services Web s'établissant à 1,0 M€ sur le deuxième trimestre, soit une baisse de 41,1% sur un an et de 33,3% par rapport au premier trimestre. Les services Web sont impactés par la nouvelle politique donnant la priorité aux services B2B, qui sont longs à développer mais plus pérennes que les services B2C, fortement réduits.

*Une augmentation de capital de la filiale Paiements de DNXCORP titulaire d'un agrément d'établissement de monnaie électronique à Malte est en cours à la date de ce communiqué. La souscription à cette augmentation de capital serait réalisée intégralement par des investisseurs externes. Si cette opération est réalisée, la filiale deviendra une participation minoritaire du Groupe. Cette opération est soumise à l'approbation du régulateur du secteur financier maltais et n'est donc pas effective à la date de ce communiqué.

Néanmoins et en accord avec la norme IFRS 5, l'activité Paiements a été considérée comme partiellement cédée lors de l'établissement des états financiers du groupe au 30 juin 2018. En conséquence, le chiffre d'affaires de l'activité Paiements a été retraité du chiffre d'affaires global du groupe.

Au 30 juin 2018, le chiffre d'affaires de la filiale de paiement s'établit à 0,7 M€ dont 0,2 M€ de prestations réalisées avec les autres entités du groupe. Au 30 juin 2017, le chiffre d'affaires de la filiale de paiement s'établissait à 0,6 M€ dont 0,2 M€ de prestations réalisées avec les autres entités du groupe.

Prochaine publication : résultats du premier semestre 2018

11 septembre 2018

DNXCORP

Groupe européen spécialisé dans le développement et la valorisation d'audience sur Internet, DNXCORP intègre l'ensemble des compétences clés du web : génération de trafic, développement de sites et de services, solutions de paiement multi-pays, technologie de streaming vidéo, analyse CRM… Cette expertise globale permet au Groupe de développer avec succès depuis 2000 ses propres sites sur des marchés dynamiques (e-commerce, rencontre…) et de proposer aux marchands du web des solutions performantes pour optimiser leurs encaissements.

DNXCORP dispose d'une licence européenne d'Émetteur de Monnaie Électronique et d'une licence d'Établissement de Paiement. Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le Groupe emploie plus de 90 collaborateurs. DNXCORP est coté en Bourse depuis 2007 sur Nyse Euronext Paris (compartiment C).

Site corporate : www.dnxcorp.com Code MNEMO : DNX CODE ISIN : FR0010436584

Contact : corporate@dnxcorp.com Tél : + 352 27 00 28 00

