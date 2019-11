COMMUNIQUE DE PRESSE

Luxembourg, le 14/11/2019, 18h00

Chiffre d'Affaires

Troisième Trimestre 2019 : 5,6 M€

DNXcorp annonce son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019, arrêté au 30 Septembre :



en milliers d'euros (IFRS)

chiffres non audités T3 2019* T3 2018* T3 2019

vs

T3 2018 Services Divertissement

5 457

5 851

-6,7% Services Web 113 938 -88,0%

CA TOTAL

5 570 6 789 -18,0%

en milliers d'euros (IFRS)

chiffres non audités Cumulé 2019* Cumulé 2018* Cumulé 2019

vs

Cumulé 2018 Services Divertissement

15 752

17 253

-8,7% Services Web 781 3 495 -77,7%

CA TOTAL

16 533 20 748 -20,3%

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019 du Groupe DNXcorp s'établit à 5.6 M€, en baisse de 18% par rapport au troisième trimestre 2018. En cumulé depuis le début de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires du Groupe affiche un recul de 20.3% par rapport à l'exercice précédent.

Les activités Divertissement s'établissent à 5.5 M€ sur le troisième trimestre 2019, en recul de 6.7% sur un an. En chiffres d'affaires cumulé la baisse est de 8.7% sur un an.

Les activités Webcams affichent une légère progression des ventes par rapport au troisième trimestre 2018, grâce notamment à une optimisation des achats publicitaires.

Les ventes des activités de Rencontre sont toujours en baisse marquée par rapport à 2018. La stabilisation des ventes constatées au deuxième trimestre ne s'est pas confirmée, avec un léger recul des ventes en séquentiel.

Le réseau société pour séniors souffre d'une concurrence toujours plus soutenue et affiche également un recul marqué des inscriptions et abonnements par rapport à l'exercice précédent.

Les Services Web s'établissent à 113 K€ sur le troisième trimestre, en baisse de 88.0% par rapport au troisième trimestre 2018, et de 16.9% par rapport au deuxième trimestre 2019.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires troisième trimestre 2019

13 février 2020

Groupe européen spécialisé dans le développement de services de divertissement sur Internet, DNXCORP intègre l'ensemble des compétences clés du web : génération de trafic, développement de sites et de services, solutions de paiement multi-pays, technologie de streaming vidéo, analyse CRM… Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le Groupe emploie plus de 40 collaborateurs. DNXCORP est coté en Bourse sur Nyse Euronext GROWTH.

Site corporate : www.dnxcorp.com Code MNEMO : ALDNX CODE ISIN : FR0010436584

Contact : corporate@dnxcorp.com Tél : + 352 27 00 28 00

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-61009-cp-dnx-ca-t3-2019.pdf

