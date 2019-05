DOLLAR GENERAL : le bénéfice bat le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le discounter américain Dollar General a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe a réalisé un bénéfice net de 385 millions de dollars, ou 1,48 dollar par action, contre 365 millions, ou 1,36 dollar par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a grimpé de 8% à 6,6 milliards. Les analystes tablaient sur un BPA de 1,39 dollar et sur un chiffre d'affaires de 6,6 milliards. Les ventes dans les enseignes ouvertes depuis plus d'un an ont progressé de 3,8%, contre un consensus de 2,8%.La société continue de tabler sur des ventes à périmètre comparable en hausse de 2,5% (+7% environ au total). Le BPA est attendu entre 6,3 et 6,5 dollars.Le consensus vise une croissance des ventes à périmètre comparable de 2,5% et un BPA de 6,41 dollars.Dollar General prévoit l'ouverture de 975 nouvelles boutiques cette année et la modernisation de 1000 autres.