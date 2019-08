Dollar General : La valeur du jour à Wall Street - DOLLAR GENERAL dépasse les attentes au deuxième trimestre, perspectives relevées

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dollar General s'envole de 8,79% à 153,44 dollars à la mi-séance après avoir relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice dans le sillage d'un deuxième trimestre supérieur aux attentes. Sur la période, le distributeur discount a dévoilé un bénéfice net de 426,6 millions de dollars ou 1,65 dollar par action contre 407,2 millions de dollars ou 1,52 dollar par action un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 1,74 dollar, supérieur au consensus de 1,57 dollar.Quant aux ventes, elles ont augmenté de 8,4 % pour atteindre 7 milliards de dollars, dépassant également le consensus de 6,9 milliards de dollars. A surface comparable la hausse est de 4 %, alors que le consensus tablait sur une progression de 2,5 %." Dans l'ensemble, nous avons réalisé de solides progrès dans chacune de nos initiatives clés et nous croyons que nous sommes bien placés pour poursuivre notre croissance à mesure que nous progressons. Il est important de noter que la solidité de notre performance au deuxième trimestre confirme notre conviction que nous poursuivons les bonnes stratégies pour créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires ", a commenté Todd Vasos, CEO du groupe.Confiant, Dollar General a ainsi relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.Il vise ainsi un bénéfice par action ajusté compris entre 6,36 et 6,51 dollars contre une fourchette comprise entre 5,30 et 6,50 dollars auparavant. Les ventes sont elles attendues en hausse d'environ 8 %, contre environ 7 % précédemment.