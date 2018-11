Devises : la monnaie unique se reprend enfin

02/11/2018 | 12:06

Vendredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne continuait de se reprendre face à sa contrepartie américaine : après + 0,72% hier, elle grappillait encore 0,39%, à 1,1446 dollar, en suivant une tendance identique contre le yen. L'euro se tasse de 0,23% contre le sterling et reste stable face au franc suisse.



La monnaie unique profite du regain d'optimisme concernant la 'guerre commerciale' lancée par l'administration Trump. Dans un énième tweet diffusé hier, Donald Trump a indiqué qu'il avait longuement discuté avec le président chinois Xi Jinping. Il a notamment été question des affaires commerciales, dont les négociations 'progressent bien', selon lui, en vue de la réunion du G20, à Buenos Aires.



La probabilité d'un accord avec la Chine, qui semblait très faible, vient ainsi de se redresser. Ainsi, le 'dollar index', indice mesurant la valeur relative de la devise américaine face à un panier de devise, a atteint mercredi un sommet depuis mi-2017, avant de refluer à cette annonce.



Notons qu'en dépit du démenti par le Commission européenne de l'information du Financial Times selon laquelle la 'City' profiterait d'un statut particulier après le Brexit, la livre continue de gagner du terrain contre l'euro, pour la troisième séance d'affilée. Ajoutons que la Banque d'Angleterre s'est déclarée ferme quant à sa politique de relèvement des taux.



Point d'orgue statistique de la séance : cet après-midi, le Bureau of Labor Statistics américain publiera son rapport mensuel sur l'emploi. Le consensus table sur 193.000 créations de postes non agricoles (les fameux NFP) en octobre, après 134.000 en septembre. Le taux de chômage est attendu stable à 3,7%.



EG





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.