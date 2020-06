Devises : le Dollar chute de -0,6% après communiqué de la FED

10/06/2020 | 20:55

Le Dollar Index chute de -0,55% face au panier des principales devises de réserve.

IL décroche de -0,65% vers 1,1420 face à l'Euro, de -0,6% face au Yen (à 107,1) et de -0,75% face au Franc suisse juste après le communiqué final de la FED qui pronostique une contraction de -6,5% de l'économie américaine en 2020 et prévoit un retour au niveau de la croissance potentielle (+2% fin 2019) fin 2021 ou début 2022.



La contraction de l'activité au 2ème trimestre devrait être la plus sévère de l'histoire.

La FED est déterminée à utiliser tous les outils à sa disposition 'agressivement et dans des proportions sans précédent', va renforcer ses achats de créances hypothécaires et maintenir les taux à zéro au moins jusqu'en 2022.



L'OCDE de sont côté anticipe une baisse de -7,3% du PIB américain en 2020 et +5% en 2021.



Du côté des statistiques US , les prix à la consommation aux Etats-Unis ont baissé de 0,1% en mai par rapport au mois précédent (en données brutes comme hors énergie et alimentation), là où les économistes prévoyaient en moyenne une stagnation de l'indice.



Par rapport à mai 2019, l'indice des prix a augmenté de 0,1% en données brutes et de 1,2% hors éléments volatils le mois dernier.



L'Euro se raffermit donc (sauf afce au Franc suisse avec -0,25%) malgré les prévisions plutôt sombre de l'OCDE: récession de -9,1% en Europe, de -6,5% en Allemagne, de -11,4% en France (ce serait une des plus fortes récession pour un pays développé sur la planète, juste derrière le Royaume Uni avec -11,5% mais un rebond de +7,7% du PIB français est attendu en 2021 et de +4,2% en 2022).





