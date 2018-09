Devises : légère atténuation des risques

06/09/2018 | 12:05

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne conservait ses gains engrangés la veille face au billet vert américain (+ 0,46%), en restant stable (- 0,05%) à 1,1628 dollar.



Par ailleurs, l'euro se tasse d'environ 0,20% contre le yen, le franc suisse et le sterling britannique.



Les craintes qui ont pénalisé, ces derniers jours, nombre de devises émergentes, comme le peso argentin ou le rand sud-africain, se sont relativement atténuées, entraînant un moindre appétit pour le dollar en tant que valeur refuge.



Le analystes de Saxo Banque reviennent sur un point technique des flux monétaires internationaux : 'la croissance de l'offre de monnaie en dollars américains est en très net repli, ce qui indique une baisse de la liquidité en dollar se rapprochant dangereusement des niveaux observés lors du 'tapering' de la Fed'.



Et les spécialistes d'expliquer : 'concrètement, une baisse de la liquidité en dollar a tendance à favoriser des remous sur le marché, en particulier au niveau des devises émergentes, et à accentuer la hausse du Dollar index', indice mesurant la valeur du billet vert contre un panier de devises.



Les facteurs de risques n'ont cependant pas disparu : les discussions commerciales entre les Etats-Unis et le Canada n'avancent guère, quand Washington pourrait décider d'augmenter encore le volume de biens chinois qui seront taxés à leur arrivée aux Etats-Unis.



A suivre sur l'agenda américain de l'après-midi : le rapport mensuel sur l'emploi de l'institut privé ADP, qui selon le consensus devrait se solder par la création de 188.000 postes dans le secteur privé non-agricole en août, après 219.000 en juillet.



Un point intéressant dans la perspective du rapport 'officiel' sur l'emploi que le Bureau of Labor Statistics, administration fédérale, publiera vendredi. Le consensus table sur 191.000 créations de postes, après 157.000 précédemment.



Sans oublier, toujours ce jeudi, les indices ISM manufacturiers et de services d'août, tous deux anticipés en légère amélioration aux environs immédiats de 57 points.



