Devises : net affaiblissement du Dollar cette semaine

27/03/2020 | 20:15

La faiblesse du Dollar depuis 72H se confirme, avec un nouveau repli du 'Dollar Index' de près de -1% (-0,9% à 98,4).

Le repli le plus sévère s'observe de nouveau sur la paire $/£ (le 'câble') avec un écart de -2%, de 1,223 vers 1,246.



Face à l'euro, le billet vert cède -0,8% à 1,1120 et de nouveau -1,7% face au Yen vers 107,8 (soupçon de débouclage des 'carry trade', le Yen gagne +4% sur la semaine écoulée (il revient de 105 au plus bas depuis le 8 mars).



Le Dollar pourrait être affaibli par les derniers chiffres, mais plus surement encore par les 6.000Mds $ imprimés par la FED dans le cadre de son intervention 'no limit'.



Les 'stats' publiées aux Etats Unis sont sans surprise mauvaises : l'indicateur de confiance des consommateurs du Michigan du mois de mars ressort à 89,1 (contre 90 en seconde estimation), l'enquête a été réalisée avant le 'lockdown' et reflétait déjà la plus forte dégradation jamais observée depuis octobre 2008.

La prochaine enquête 'U-Mich' attendue mi-avril pourrait être absolument déprimante.

Les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,2% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une croissance de 0,3%.



De leur côté, les revenus des ménages ont progressé de 0,6% en février, alors que le consensus de marché n'en attendait qu'une progression de 0,4%. En janvier, les dépenses et revenus avaient aussi augmenté de 0,2% et de 0,6% respectivement.

Il s'agit pour ces 2 derniers chiffres d'indicateurs retardés et n'ont plus qu'une valeur anecdotique.





