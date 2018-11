DOLLAR TREE : plus pessimiste sur ses perspectives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La chaine de magasins discount Dollar Tree a dévoilé des ventes à surface comparable décevantes et abaissé ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, clos début novembre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 281,8 millions de dollars, soit 1,18 par action, contre 239,9 millions ou 1,01 dollar par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action est supérieur au consensus FactSet s’élevant à 1,14 dollar. Les ventes trimestrielles ont augmenté de 4,2% à 5,54 milliards de dollars alors que les analystes anticipaient 5,55 milliards.Les ventes à surface comparable ont progressé de 1% contre un consensus de +1,4%.Le groupe a réduit ses objectifs annuels. Dollar Tree anticipe un bénéfice par action ajusté au quatrième trimestre compris entre 4,86 et 4,95 dollars pour des ventes comprises entre 22,72 et 22,83 milliards de dollars. Il ciblait auparavant 4,85/5,05 dollars et 22,75/22,97 milliards de dollars.