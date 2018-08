Dollar General : dépasse les attentes au 2e trimestre

30/08/2018 | 13:52

Le groupe de distribution Dollar General dévoile un BPA en progression de 41% à 1,52 dollar au titre de son deuxième trimestre (clos début août), soit trois cents au-dessus de l'estimation moyenne des analystes.



A 6,4 milliards de dollars, le chiffre d'affaires s'est accru de 10,6%, dont une progression de 3,7% à magasins comparables du fait à la fois d'une augmentation du ticket moyen et d'une fréquentation de clients plus importante.



Sur l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe basé dans le Tennessee confirme son objectif d'un BPA compris entre 5,95 et 6,15 dollars et vise désormais une augmentation de ses ventes de 9% à 9,3%, et non plus 'de l'ordre de 9%'.



