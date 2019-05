Dollar General : consensus battu au 1er trimestre

30/05/2019 | 13:27

Dollar General dévoile un BPA en progression de 8,8% à 1,48 dollar au titre de son premier trimestre (clos début mai), battant de neuf cents le consensus, et un profit opérationnel en hausse de 4,5% à 512,2 millions.



A 6,6 milliards de dollars, le chiffre d'affaires s'est accru de 8,3%, dont une progression de 3,8% à magasins comparables du fait à la fois d'une augmentation du ticket moyen et d'une fréquentation de clients plus importante.



Le distributeur basé dans le Tennessee confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, dont un BPA entre 6,30 et 6,50 dollars et une croissance des ventes d'environ 7% (+2,5% à magasins comparables).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.