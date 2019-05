Dollar Tree : en ligne avec le consensus au trimestre

30/05/2019 | 14:03

Publiés ce jeudi avant l'ouverture du marché américain, les comptes du premier trimestre de Dollar Tree ont été marqués par un recul de 5 cents du bénéfice par action (BPA) en données ajustées.



Le BPA est ainsi ressorti à 1,14 dollar, contre 1,19 dollar un an plus tôt. 1,14 dollar, c'est aussi ce que visait le consensus.



Les revenus s'affichent pour leur part à 5,81 milliards de dollars, en hausse de +2,2% à nombre de magasins comparable.



S'agissant des perspectives, le groupe anticipe des ventes comprises entre 5,66 et 5,76 milliards au deuxième trimestre, et entre 23,51 et 23,83 milliards sur l'exercice.





