Dollar Tree : opération nationale d'embauches le 16 octobre

09/10/2019 | 14:05

Dollar Tree affiche son intention d'embaucher plus de 25.000 employés lors d'une journée spéciale prévue le 16 octobre dans ses magasins Dollar Tree et Family Dollar, en préparation de la période des fêtes aux Etats-Unis.



Des entretiens se dérouleront toute cette journée dans chacun des 15.000 magasins que le groupe de distribution exploite aux Etats-Unis. Il sera proposé des postes à temps plein ou partiels, de gérants, de caissiers ou encore d'aides saisonniers.



'Il existe des opportunités de progression de carrière dans l'organisation avec plus de 35.000 collaborateurs promus à de nouveaux postes au cours de l'année passée', souligne Betty Click, directrice des ressources humaines.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.