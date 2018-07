Dolphin Integration : reporte la publication des comptes financiers annuels et reprend sa cotation le 27 juillet 2018

Grenoble, France - 26 Juillet 2018

Suite au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire rendu le 24 juillet, la situation financière de DOLPHIN INTEGRATION lui permet de couvrir l'ensemble de ses frais de personnel et charges afférentes ainsi que ses opérations courantes. En effet, la procédure facilite la négociation de nouveaux échéanciers de remboursement avec nos créanciers.

L'équipe dirigeante élabore en interaction permanente avec l'administrateur judiciaire un plan de continuation de l'activité qui intéresse divers actionnaires et investisseurs potentiels et la société a mis en place les procédures de "data room" spécifiques.

Le Tribunal de Commerce de Grenoble doit examiner en audience le 16 août 2018 les éventuelles solutions qui auront été formalisées, soit celles visant à élargir le tour de table dans la perspective de la continuité de son exploitation, soit celle visant la cession de l'entreprise.

Ces incertitudes affectant la valorisation des actifs incorporels justifient le report de la publication des comptes financiers de l'année fiscale 2018 (clos le 31 mars) au delà du 31 juillet 2018. La société envisage toutefois la publication de ces comptes avant la fin du troisième trimestre 2018.

La société a demandé à EURONEXT GROWTH la reprise de la cotation de son titre ALDOL à l'ouverture de la bourse de Paris le vendredi 27 juillet 2018.

***

La société DOLPHIN INTEGRATION est une entreprise de conception de circuits intégrés, créée en 1985, exportatrice de circuits intégrés et de composants dits virtuels, analogiques et numériques, pour fabrication à grand volume. Elle a contribué à l'émergence d'une industrie de conception en microélectronique, tirant sa dynamique de l'industrie du semi-conducteur, avec des produits compétitifs, en standard ou à la demande, essentiels à la fois pour des applications grand public et pour les marchés de l'industrie et de l'aéronautique.

La société possède et fait vivre aujourd'hui un portefeuille d'une quinzaine de brevets actifs qui couvrent l'Europe, les Etats-Unis et l'Asie. La stratégie de développement de nouveaux produits avec un rythme soutenu se traduit par des dépôts réguliers de brevets.

L'offre de la société est composée à la fois de savoir-faire, de composants et de solutions logicielles, en particulier au sein des deux créneaux de la très faible consommation et du traitement de signal audio de très haute qualité.

L'entreprise vise à être un acteur mondial incontournable sur le créneau du service à la conception de circuits intégrés, optimisés pour la très faible consommation, visant les marchés en explosion de l'IoT (Internet des Objets, soit des appareils sur batterie devant être économes en énergie). Les produits de la société couvrent à la fois les besoins du grand public et ceux de l'industrie du secteur, y compris l'industrie de la défense européenne. L'entreprise bénéficie d'une renommée internationale, avec une offre unique reconnue par les acteurs majeurs du secteur et ses partenaires industriels.

Au titre de l'exercice clos le 31 mars 2018, la société DOLPHIN INTEGRATION a réalisé 17,7 M€ de chiffre d'affaires.

Le Président du Conseil d'administration