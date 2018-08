Dolphin : plan de cession adopté par le Tribunal de Commerce

22/08/2018 | 08:49

Dolphin Intégration indique que le Tribunal de Commerce de Grenoble s'est prononcé, dans un jugement en date du 21 août, en faveur de l'adoption d'un plan de cession totale des actifs et du fonds de commerce de la société, à l'exclusion de tout plan de continuation.



L'offre conjointe présentée par Soitec et MBDA France a retenu toute l'attention du Tribunal de Commerce. Ces deux sociétés entreront en jouissance du fonds de commerce à compter de ce mercredi 22 août.



Le Tribunal de Commerce indique enfin que la situation de Dolphin Intégration sera de nouveau examinée en Chambre du Conseil le 26 septembre. Dans l'intervalle, aucune reprise de la cotation des actions n'est envisagée.



