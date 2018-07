Acquisition : Picard Serrures développe son offre avec la société Eliot

Le 31 mai dernier, Picard Serrures - filiale du groupe DOM Security - a fait l'acquisition de la société Eliot et Cie. Basée à Torcy en région parisienne, Eliot est spécialisée dans la fabrication de blindage de portes, de portes et de produits de métallerie et de tôlerie à destination des serruriers. La société compte 20 salariés et a enregistré un chiffre d'affaires annuel d'environ 2,5 millions d'euros.

Avec cette acquisition, Picard Serrures renforce son activité de portes blindées mais aussi toute son offre de solutions de sécurité. Forts de leur expérience et gammes de produits respectifs, l'alliance entre Picard Serrures et Eliot s'annonce riche en nouveautés et en projets. L'enjeu de cette opération est de proposer à nos clients des solutions de sécurité toujours plus pertinentes grâce à une gamme cohérente qui répond aux besoins des clients et aux normes de sécurité en vigueur.