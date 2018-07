DOM Security : annonce une acquisition en Italie

25/07/2018 | 09:42

DOM Security, filiale de SFPI faisant l'objet d'une réduction de capital puis dans un second temps d'une OPE, a annoncé hier une acquisition en Italie. Les conditions financières n'ont pas été précisées.



Le spécialiste des systèmes de fermeture pour les bâtiments va ainsi acquérir 73,9% du capital de la société familiale Antipanic, basée à Bologne et 'spécialisée dans la fabrication de serrures anti-paniques pour le marché européen'. Le solde du capital restera aux mains des vendeurs.



Le CA de la cible, qui emploie 146 salariés, étant l'an dernier de 6,8 millions d'euros.



L'opération devrait être finalisée fin septembre.









