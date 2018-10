Dom Security : Avis de convocation à l'AGE du 13 novembre 2018 paru au JSS du 24 octobre 2018 0 29/10/2018 | 08:59 Envoyer par e-mail :

PARIS AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société DOM Security (la « Société ») sont informés qu'ils sont convoqués à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se réunira le13 novembre 2018,à 10 heures 15, au siège social de la Société, 20, rue de l'Arc de Triomphe 75017 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour - Rapport du Conseil d'administration prévu à l'article L. 236-9 du Code de commerce ; - Rapports des Commissaires à la fusion ; - Approbation de la fusion par voie d'absorption de la Société par la société Groupe SFPI, approbation des termes et conditions du Projet de Traité de Fusion (1èrerésolution); - Dissolution sans liquidation de la Société (2èmerésolution) ; - Pouvoirs pour formalités (3èmerésolution). Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. - Nomination de SPRING Management au deuxième jour ouvré précédant susvisée, toute autre demande ou SAS en qualité d'administrateur (1èrel'assemblée, soit le 9 novembre 2018 à notification portant sur un autre objet ne résolution) ; fiable d'identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l'adresse électronique suivantect-mandataires-assemblees@caceis.comen précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; électronique, résultant d'un procédévote à distance, envoyé un pouvoir ouUne attestation doit être égalementdemandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. - pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique résultant d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 819951 à l'adresse électronique suivantect-mandataires-assemblees@caceis.comen précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d'envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). avec le formulaire de vote à distance,procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s'effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. GROUPE SFPI Société Anonyme au capital de 80 972 875,80 €uros Siège social : 75017 PARIS 20, rue de l'Arc de Triomphe393 588 595 R.C.S. PARIS Avis de convocation Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale ou dans les délais prévus par l'article R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Groupe SFPI (la « Société ») sont informés qu'ils sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se réunira le13 novembre 2018,à 11 heures 15, au siège social de la Société, 20, rue de l'Arc de Triomphe - 75017 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L. 228-1 du Code de commerce, Ordre du jour De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire - Rapport du Conseil d'administration ; zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le jour ouvré précédant l'assemblée, soit d'absorption de la société DOM Security groupesfpi.com en précisant leur nom, cas échéant par voie électronique dans le 9 novembre 2018, à zéro heure, par la Société, approbation des termes et prénom, adresse et références bancaires les conditions prévues à l'article R. 225- heure de Paris, la société invalide ou conditions du Projet de Traité de Fusion complètes ainsi que les nom et prénom modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. 61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 I du Code de commerce. Ainsi, l'actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s'effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Pour être comptabilisé, le formulaire l'article R. 225-79 du Code de commerce, de vote par correspondance, complété les conditions prévues à l'article R. 225- modifie en conséquence, selon le cas, la notification de la désignation et de et signé, devra être réceptionné chez 61 du Code de commerce, et annexée le vote exprimé à distance, le pouvoir, la révocation d'un mandataire peut CACEIS Corporate Trust - Service au formulaire de vote à distance ou de la carte d'admission ou l'attestation de également être effectuée par voie Assemblées Générales Centralisées - procuration, ou encore, à la demande participation. A cette fin, l'intermédiaire électronique, selon les modalités 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY- de carte d'admission établie au nom habilité teneur de compte notifie le de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire 3) voter par correspondance. Conformément aux dispositions depourra être prise en compte et / ou traitée. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquementauxactionnairesinscrits en compte nominatif pur ou administré parcourrierpostal. Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de DOM SECURITY et sur le site internet de la sociétéhttp://www.dom-security.comou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires d'actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire - Rapport du Conseil d'administration prévu à l'article L. 236-9 du Code de commerce ; - Rapports des Commissaires à la fusion ; - Approbation de la fusion par voie (2ème résolution) ; - Augmentation de capital de la Société en rémunération des apports au titre de la Fusion et approbation du montant de la prime de fusion et de son affectation (3èmerésolution) ; - Modification corrélative de l'article 6 des statuts de la Société (Capital social) (4èmerésolution) ; et - Pouvoirs pour formalités (5èmerésolution). Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 09 novembre 2018 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique danssuivantes : - pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son inscrit. LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. délivrée par son intermédiaire financier à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 I du Code de commerce. Ainsi, l'actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une 3) voter par correspondance. Conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique, résultant d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l'adresse électronique suivante ppfini@ groupesfpi.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; - pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique résultant d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l'adresse électronique suivante ppfini@ du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d'envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale ou dans les délais prévus par l'article R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 9 novembre 2018, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. 26 Les formulaires de procuration et de au deuxième jour ouvré précédant pondance ou par procuration est à la Aux termes d'un acte authentique vote par correspondance sont adressés l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, disposition de tout actionnaire qui en fera en date du 06/09/2018, reçu par automatiquement aux actionnaires inscrits dans les comptes de titres nominatifs ou la demande, six jours au plus tard avant Maître Catherine MAIRE, notaire associé, en compte nominatif pur ou administré dans les comptes de titres au porteur l'Assemblée, par écrit, au siège social de 24, rue des Chanoines, 56000 VANNES, par courrier postal. Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans annexée, soit au formulaire de vote par dûment rempli, devra être retourné à la 304,90 Euros, siège social, 87, rue Marius les délais légaux, au siège social de correspondance ou de procuration, soit à Société, ou auprès de son mandataire SIDOBRE, 94110 ARCUEIL, 403 857 345 GROUPE SFPI et sur le site internet de la la demande de carte d'admission, établis cité plus haut, trois jours au moins avant RCS CRETEIL, sociétéwww.groupe-sfpi.comou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires d'actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs serontadressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou unetenus par l'intermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité et au nom de l'actionnaire. Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par son conjoint ou par un mandataire lui-même actionnaire. Un formulaire de vote par corres-la société ou auprès de son mandataire, CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-Les-Moulineaux. Pour être pris en compte, ce formulaire,l'Assemblée. Les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance déposés en vue de l'Assemblée du 23 octobre 2018 restent valables pour cette deuxième réunion. Le Conseil d'Administration. 820075 pondance ou par procuration est à ladu Président Wilson au marché dénommé disposition de tout actionnaire qui en fera la demande, six jours au plus tard avant l'Assemblée, par écrit, au siège social de la société ou auprès de son mandataire, CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-Les-Moulineaux. Pour être pris en compte, ce formulaire, dûment rempli, devra être retourné à la Société, ou auprès de son mandataire cité plus haut, trois jours au moins avant l'Assemblée. Les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance déposés en vue de l'Assemblée du 22 octobre 2018 restent valables pour cette deuxième réunion. Le Conseil d'Administration. LOCATIONS-GÉRANCES 819942 Aux termes d'un acte SSP en date à PARIS du 15 octobre 2018, enregistré à SDE PARIS ST SULPICE le 19 octobre 2018, dossier 2018 00044291, référence 7584P61 2018 A 16599, la SNCLE VILLAGE MONGEdont le siège social est à PARIS (75005), rue Monge n° 96, 542 054 424 RCS PARIS, a confié à titre de LOCATION-GERANCE, pour une durée du 15 octobre 2018 au 31 décembre 2019, renouvelable ensuite attestation de participation, il ne peut pluspar tacite prolongation pour une durée indéterminée, le fonds de commerce dechoisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. un fonds de commerce deconseil et assistance à toutes sociétés exerçantconvoquée le12 novembre 2018à 16h00des activités commerciales, de conseil endans les locaux de la société de gestion, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 819950 AMUNDI SMALL CAP EUROPE Société d'Investissement à Capital Variable - SICAVSiège social : 75015 PARIS 90, boulevard Pasteur325 677 722 R.C.S. PARIS AVIS DE DEUXIEME CONVOCATION L'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le 22 octobre 2018 n'a pas pu se réunir valablement faute de quorum. Dans ces conditions, une seconde Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée le9 novembre 2018à 16h00dans les locaux de la société de gestion, au 91-93, boulevard Pasteur 75015 PARIS - à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant, déjà publié dans le premier avis de convocation publié au journal d'annonces légales Journal Spécial des Sociétés du 29 septembre 2018. - Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire ; - Approbation de la mise en harmonie des Statuts de la SICAV, conformément aux statuts-types de l'instruction AMF 2011-19 (OPCVM) publiés le 26 avril 2018 ; - Approbation des modifications corrélatives des statuts de la SICAV ; - Pouvoirs en vue des formalités. L'ensemble des documents qui doit être communiqué à chacune des Assemblées Générales, est tenu à la disposition des actionnaires au Siège social de la Société. Conformément à la loi, le droit de participer à cette assemblée est subordonné à l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire - ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte AMUNDI ACTIONS EUROPE Société d'Investissement à Capital Variable - SICAV Siège social : 75015 PARIS 90, boulevard Pasteur424 163 384 R.C.S. PARIS AVIS DE DEUXIEME CONVOCATION L'Assemblée Générale Extraordinaireà Paris (75008), 19 rue de Miromesnil,convoquée le 23 octobre 2018 n'a pas pu immatriculée au RCS de Paris sous lese réunir valablement faute de quorum.n ° 818 165 979, Dans ces conditions, une seconde Assemblée Générale Extraordinaire estau 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS - à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant, déjà publié dans le premier avis de convocation publié au journal d'annonces légales Journal Spécial des Sociétés du 29 septembre 2018. - Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire ; - Approbation de la mise en harmonie des Statuts de la SICAV, conformément aux statuts-types de l'instruction AMF 2011-19 (OPCVM) publiés le 26 avril 2018 ; - Approbation des modifications corrélatives des statuts de la SICAV ; - Pouvoirs en vue des formalités. L'ensemble des documents qui doit être communiqué à chacune des Assemblées Générales, est tenu à la disposition des actionnaires au Siège social de la Société. Conformément à la loi, le droit de participer à cette assemblée est subordonné à l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire - ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte si l'actionnaire réside à l'étranger - au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs ou dans les comptes de titres au porteur tenusparl'intermédiairehabilité. Cette inscription doit être constatéepar une attestation de participationpar ses associés, Messieurs Mohameddélivrée par l'intermédiaire habilité et annexée, soit au formulaire de vote par correspondance ou de procuration, soit à la demande de carte d'admission, établis au nom de l'actionnaire. Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par son conjoint ou par un mandataire lui-même actionnaire. si l'actionnaire réside à l'étranger - Un formulaire de vote par corres- CAFE BAR BRASSERIE RESTAURANT VENTE A EMPORTERexploité à 96, rue Monge à PARIS (75005), au profit de SARLHOLDING MONGE dont le siège social est à PARIS (75005), rue Monge n° 96, 842 397 515 RCS PARIS. Pour avis. 819947 OPPOSITIONS enregistré au SPFE de VANNES 1, le 18/09/2018, dossier 00050884, réf 5604P01 2018N01059, La sociétéDIGET, SNC au capital deA vendu à : La société,DIGET CP, SARL au capital de 1 000 Euros, siège social, 87, rue Marius Sidobre, 94110 ARCUEIL, 834 420 218 RCS CRETEIL, un fonds de commerce dedétail alimentaire sur éventaires et marchés de POISSONSexploité PARIS 16e, AvenueMarché Président Wilson connu sous le nom commercial DIGET. La présente vente a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de 150 000 Euros. Le cessionnaire est propriétaire du fonds cédé à compter de ce jour et en a la jouissance par la prise de possession réelle et effective depuis le 21/08/2018. Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues par la loi, au fonds vendu pour la validité et en l'Étude du Notaire susnommée pour la correspondance. 820083 Suivant acte SSP en date à Paris du 02/04/2018, enregistré le 29/06/2018 au SDE de Paris St-Lazare, dossier 2018 34024 référencé 2018 A 12529, la sociétéCapucine et Associés, SAS au capital de 300 080 €, ayant son siège social à Paris (75003), 172, rue du Temple, immatriculée au RCS de Paris sous le n°442 525 010, a cédé à la sociétéKroissance, SAS aucapital de 15.000 € ayant son siège socialAux termes d'un acte sous seing privé en date du 5 octobre 2018, enregistré au SERVICE DEPARTEMENTAL DE Miromesnil 75008 Paris, sous le n° SIRET L'ENREGISTREMENT DE PARIS 442 525 010 00041. La cession a eu lieu ST-HYACINTE, le 22 octobre 2018, moyennant le prix de 250.000 €, dont Dossier 2018 00050944, référence 245.000 € pour les éléments incorporels 7544P61 2018 A 22597 La sociétéCHANTRELLE ET COMPAGNIE, S.A.R.L. au capital de 5 000 Euros dont le siège social est 61, rue Oberkampf, 75011 PARIS, 515 133 882 R.C.S. PARIS A vendu à : La sociétéTHE FRENCH BASTARDS, recrutement spécialisé dans les métiers de l'informatique scientifique et du secteur des technologies de l'information (IT) et du digital, sis et exploité 172 rue du Temple 75003 Paris sous le n° SIRET 442 525 010 00058 et 19 rue de et 5.000 € pour les éléments corporels, avec entrée en jouissance au 2 avril 2018. Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publicités légales, au siège social de la société Capucine et Associés, 172, rue du Temple, 75003 Paris. Pour avis. 819930 S.A.S. au capital de 30 000 Euros dont le siège social est 61, rue Oberkampf, 75011 PARIS, 840 908 214 R.C.S. PARIS, Un fonds de commerce deboulangerie, pâtisserie, confiserie, traiteursis et exploité 61, rue Oberkampf 75011 PARIS, Moyennant le prix principal de 470 000 Euros. La date d'entrée en jouissance a été fixée au 6 octobre 2018. Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours de la dernière en date des insertions légales prévues par la loi tant pour la validité que pour la correspondance par la SELARL VALERIE GONDARD, Avocats à la Cour - 36, avenue des Ternes, 75017 PARIS. 820007 Par acte SSP du 18/10/18, enregistré au SIE de Paris St Lazare, le 22/10/18, dossier 2018 00042382, référence 7564P61 2018 A 16015, la SASLES BISTRONOMES, au capital de 1 000 €uros sise à PARIS 8e- 20, rue Clapeyron, RCS Paris 807 962 436, représentée par Messieurs Rémy DOUCOURE, Morad BADRI et Kamel SI LARBI, a cédé un fonds de commerce de restaurant - plats à emporter, sis à Paris 8e20, rue Clapeyron, à la SARL en formationLE MIRAGE, au capital de 10 000 €uros sise à Paris 8e- 20, rue Clapeyron, représentée DARWISH, Ibrahim EL ASHRY et Hamdi EL CHEIKH, moyennant le prix de 100 000 €uros. L'entrée en jouissance a été fixée au 18/10/18. Les oppositions s'il y a lieu seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales pour la validité et pour la correspondance, au Cabinet Philippe SIMONET - avocat à PARIS (75015) 20 bis, avenue de Lowendal. 820053 27 La Sté Dom Security SA a publié ce contenu, le 29 octobre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

