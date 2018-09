DOM Security

Rapport Financier Semestriel 2018

Sommaire

RAPPORT D'ACTIVITE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES AU 30 JUIN 2018 5

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 17

DECLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE QUI ASSUME LA RESPONSABILITE 19

DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

DOM Security

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 33 059 280 €

Siège social : 20 rue de l'Arc de Triomphe - 75017 Paris

RCS Paris 378 557 474

Rapport d'activité du Conseil d'administration du 24 septembre 2018 sur les comptes consolidés résumés arrêtés au 30 juin 2018

Mesdames, Messieurs les administrateurs,

Les comptes consolidés résumés du Groupe arrêtés au 30 juin 2018 ont été établis selon les mêmes principes que ceux utilisés au 31 décembre 2017, à l'exception des nouvelles normes d'application obligatoire au 1erjanvier 2018 qui n'ont pas d'impact sur les comptes.

COMMENTAIRES SURLES RESULTATS CONSOLIDES RESUMES AU 30 JUIN 2018.

Le 31 mai 2018, la filiale PICARD-SERRURES a acquis 70 % du capital social et des droits de vote de la société ELIOT ET CIE, moyennant le prix de 2,1 M€. Cette société basée à Torcy en région parisienne, est spécialisée dans la fabrication de produits de métallerie et de tôlerie liée à la serrure et au blindage de portes. Le solde des titres restant est détenu par la société HOLDING CLAUDE NIVOT HCN. A la clôture de son dernier exercice, au 30 septembre 2017, ELIOT ET CIE a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 M€ et a employé 20 salariés.

1.

- Activités et résultats du 1ersemestre 2018

Les comptes consolidés résumés au 30 juin 2018 engendrent les résultats ci-après, en comparaison avec ceux au 30 juin 2017, en K€ :

Variation

2018/2017

(en %)

Chiffre d'affairesdont Europe Ouest dont Europe Nord dont Europe Sud dont Europe CentraleMarge brutedont Europe Ouest dont Europe Nord dont Europe Sud dont Europe CentraleRésultat opérationnel courantdont Europe Ouest dont Europe Nord dont Europe Sud dont Europe Centrale

Résultat opérationnel Résultat financierRésultat net ConsolidéPart Groupe

Part Minoritaires

Résultat net par action (en euros)

30/06/2018 en % du CA 30/06/2017 en % du CA 94 842 89 091 40 282 37 777 32 265 30 356 16 431 14 925 5 864 6 033 69,5 71,9 63,2 64,0 73,6 75,5 50,9 57,8 54,6 49,5 7 444 7,8 6 351 7,1 4 259 4 221 2 137 578 675 1 130 278 420 6 345 6,7 6 375 7,2 26 -83 4 481 4,7 4 938 5,5 4 477 4 927 4 11 1,86 2,05 7 444

+6,4+6,6 +6,3 +10 -2,8-2,4 pts

+17,2

-0,5

-9,2

1,86

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2018, qui s'établit à 94 842 K€, est en augmentation de 6,5 % par rapport à celui du 30 juin 2017.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 7 444 K€ contre 6 351 K€ l'année dernière. Il représente 7,8 % du chiffre d'affaires contre 7,1 % en 2017.

Le résultat opérationnel ressort à 6 345 K€, contre 6 375 K€ au 30 juin 2017. Il représente 6,7 % du chiffre d'affaires contre 7,2 % au 30 juin 2017.

Le résultat financier s'élève à 26 K€, contre (83) K€ à la même période de l'exercice précédent.

Le Résultat Net des Entreprises Consolidées s'établit à 4 481 K€ contre 4 938 K€ en juin 2017.

L'effectif du Groupe au 30 juin 2018 est de 1.569 personnes, contre 1.576 au 30 juin 2017.

2. - Transactions avec les parties liées

La nature des transactions qui sont réalisées par le Groupe avec des parties liées au cours du premier semestre 2018 est de même nature que celles réalisées au cours de l'exercice 2017 (cf. annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2017 Note 20).

3. - Analyse des risques

La nature des risques identifiés reste inchangée par rapport à l'information qui a été communiquée dans le rapport annuel 2017 (cf. rapport de gestion sur les comptes consolidés).

4. - Evénements postérieurs à la clôture

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 17 mai 2018,

DOM SECURITY a initié une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) portant sur 240.000 actions et a offert un prix de 75,00 euros par action. Cette opération commencée le 13 juillet a pris fin le 26 juillet 2018, par le rachat de l'intégralité des titres proposés à l'achat.

Le 5 septembre 2018, le Conseil d'administration, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'assemblée générale du 17 mai 2018, après avoir pris acte que la Société a déjà annulé 1,73 % de son capital social au cours des vingt-quatre derniers mois, a décidé de réduire le capital social de la Société d'une somme de2 967 525 euros correspondant à 8,23 % du capital, afin de le ramener de 36 026 805 euros à 33 059 280 euros, par voie d'annulation de 197.835 actions de 15,00 euros nominal chacune, auto détenues par la Société.

Suite à cette réduction, le capital social de la Société est donc passé à 33 059 280 euros divisé en 2.203.952 actions de 15,00 euros nominal chacune.

La différence entre le prix de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sera imputée sur un compte de prime ou de réserves distribuables.

Le 20 septembre 2018, la filiale DOM-CR A acquis 73,87 % du capital de la société familiale ANTIPANIC.

La société basée dans le nord de l'Italie, à côté de Bologne, est spécialisée dans la fabrication de serrures anti-paniques pour le marché européen.

A la clôture de son dernier exercice, au 31 décembre 2017, ANTIPANIC a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8 M€ et employé 14 salariés.

5. - Perspectives et objectifs pour l'exercice 2018

Pour l'exercice 2018, le Groupe DOM SECURITY a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 180 M€, hors croissance externe.

. Le Président Directeur Général : . . . . .

. Henri MOREL

Comptes consolidés

BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2018

(En K€) Note 30-06-2018 31-12-2017 Goodwill 33 904 33 334 Immobilisations incorporelles 1 778 1 636 Immobilisations corporelles 30 794 30 673 Participations dans les entreprises associées 1 107 1 161 Autres actifs financiers non courants 1 930 1 813 Impôts différés actifs 11 222 10 945 Total Actifs non courants 80 735 79 562 Stocks et en-cours 37 561 37 627 Créances clients 34 859 29 226 Autres actifs financiers courants 1 11 049 8 655 Trésorerie et équivalent de trésorerie 2 47 736 31 627 Total Actifs courants 131 205 107 135 Total de l'ACTIF 211 940 186 697

(En K€)

Capital

Réserves consolidées/Part du Groupe Résultat/Part du Groupe

Capitaux propres Part GroupeIntérêts minoritaires

Capitaux propres de l'ensemble consolidéProvisions non courantes

Dettes financières à long terme Impôts différés passifs

Total Passifs non courantsProvisions courantes

Dettes financières à court terme Dettes fournisseurs

Passifs d'impôts exigibles Autres passifs courantsTotal Passifs courants

Total des Passifs et des Capitaux propresNote

30-06-2018

3

4 5

68 099

5 6 6 6

49 819

211 940

31-12-2017

36 027

36 659

52 881

46 693

4 477

10 988

93 385

94 340

637

129

94 022

94 469

41 791

41 621

24 673

7 639

1 635

1 694

50 954

2 322

2 322

5 360

2 975

19 238

14 326

196

375

22 703

21 276

41 274

186 697