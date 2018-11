Dom Security : Réalisation de la fusion-absorption de DOM SECURITY par GROUPE SFPI

Communiqué de presse Paris, le 16 novembre 2018

REALISATION DE LA FUSION-ABSORPTION

DE DOM SECURITY PAR GROUPE SFPI

GROUPE SFPI et DOM SECURITY annoncent que leurs conseils d'administration respectifs ontconstaté le 16 novembre 2018, la réalisation définitive de la fusion par absorption de DOM SECURITY par GROUPE SFPI, qui avait été préalablement approuvée, à une large majorité, par leurs assemblées générales du 13 novembre 2018, sur la base d'une parité d'échange de 20 actions GROUPE SFPI pour 1 action DOM SECURITY.

La fusion-absorption, qui entraîne la dissolution sans liquidation de DOM SECURITY, a pris effet le 16novembre 2018 à l'issue des conseils d'administration précités de DOM SECURITY et GROUPE SFPI.

Elle sera enregistrée comptablement en Euroclear France, le 23 novembre 2018. La fusion-absorption sera rétroactive au 1erjanvier 2018 sur le plan comptable et fiscal.

Les nouvelles actions GROUPE SFPI seront admises aux négociations sur le compartiment Bd'Euronext Parissous le code ISIN FR0004155000 à partir du 21 novembre 2018. La radiation en Euronext Paris, des actions DOM SECURITY étant intervenue le 20 novembre 2018 après Bourse.GROUPE SFPI envisage de procéder d'ici au 31 décembre 2018 à l'apportà sa filiale DOM PARTICIPATIONS des titres de participation de certaines filiales reçus dans le cadre de la fusion-absorption de DOM SECURITY, afin de reconstituer l'organisation fonctionnelle du groupe DOMSECURITY.

GROUPE SFPI se félicite de la réalisation des opérations précitées qui contribue à l'unification et lasimplification de la structure du Groupe.

Contact Sfpi Group

Pierre-Paul FINI (Directeur Juridique Groupe)

T.+33 (0) 146 220 900

M.ppfini@groupesfpi.com

À propos de Sfpi Group

Né en France en 1985, Sfpi Group (Safety for People and Industry) forme un collectifd'entreprisesspécialisées dansl'industriede la protection, fédérées au sein de 3 pôles opérationnels (avant reconstitution à venir du pôle DOM) autonomes, innovants et digitalisés : MAC, MMD et NEU. Réalisant en 2017 plus de 500 millionsd'eurosde chiffred'affaireset employant plus de 3.800 collaborateurs, Sfpi Group intervient notamment dans les métiers de la sécurisation et du confort des bâtiments, du traitement del'airet de la maîtrise des énergies, que ce soit pour des clients industriels ou particuliers. Industriel, responsable, Européen à vocation mondiale, Sfpi Group poursuitaujourd'huiavec succès son internationalisation.

www.sfpi-group.comwww.dom-security.com