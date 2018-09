Dom Security : par Keyline

Le 7 juillet dernier, le groupe DOM Security a signé un accord de partenariat à long terme avec la société Keyline basée à Conegliano, en Italie. En tant que société innovante dans un contexte global de plus en plus compétitif, Keyline conçoit et fabrique des machines de taillage de clés mécaniques et électroniques.

En collaboration avec Keyline, nous avons sélectionné avec soin les meilleures machines de taillage de clés pour notre concept commercial qui sera présenté lors du prochain salon de sécurité à Essen le 25 septembre 2018. Nous sommes ravis de cette nouvelle coopération qui, selon nous, apportera une grande valeur ajoutée à nos clients.