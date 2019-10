La valeur du jour à Wall Street - DOMINO'S PIZZA : le troisième trimestre n'est pas du goût des investisseurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Domino’s Pizza recule de 3,91% à 232,72 dollars à Wall Street après avoir dévoilé, au troisième trimestre, des résultats inférieurs aux attentes. Ainsi, la chaîne de restauration rapide a dégagé sur les trois derniers mois un bénéfice net de 86,4 millions de dollars, ou 2,05 dollars par action, contre 84,1 millions de dollars ou 1,95 dollar par action pour la même période l'an passé. Pour sa part, le chiffre d’affaires a grimpé de 4,4% à 820,8 millions de dollars. Une déception pour le marché, qui tablait sur un bénéfice par action de 2,07 dollars et des revenus de 823 millions de dollars.Quant aux ventes à magasins comparables aux Etats-Unis, elles ont augmenté de 2,4%, ressortant également sous les attentes (+2,7%).Par ailleurs, Domino's Pizza a abaissé ses objectifs, ce que sanctionnent les investisseurs.Le spécialiste américain des pizzas anticipe notamment une augmentation des ventes à magasins comparables aux États-Unis de 2% à 5% pour les deux à trois prochaines années à venir. Auparavant, il visait une croissance de 3% à 6% pour les trois à cinq prochaines années."Nous restons résolument concentrés sur la croissance rentable du système Domino et, plus important encore, de nos franchisés", a notamment indiqué Ritch Allison, CEO du groupe.