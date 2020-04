DOMTAR : ANNONCE QUE SON ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 2020 SE TIENDRA SOUS FORME VIRTUELLE

Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a annoncé aujourd’hui que son Conseil d’administration a approuvé le changement de format de son assemblée annuelle des actionnaires 2020 en une assemblée des actionnaires virtuelle uniquement, afin de respecter les directives de santé publique concernant la pandémie de COVID-19, y compris les restrictions de rassemblement et de déplacement. Ce changement de format devrait être effectif pour cette année seulement. Outre ce changement, la Société a mis en place des contrôles supplémentaires dans ses installations et ses bureaux à travers le monde pour protéger davantage la santé et la sécurité de ses employés, de leurs familles et des communautés voisines.

Date de l’assemblée virtuelle : mercredi 6 mai 2020

Heure de l’assemblée virtuelle : 7h45 (HE)

Lien de l’assemblée virtuelle : http://www.meetingcenter.io/241270317

Mot de passe de l’assemblée virtuelle : UFS2020

Les détenteurs d'actions ordinaires de Domtar Corporation, à la fermeture des bureaux le 13 mars 2020 (la « date de référence »), pourront assister à l'assemblée en accédant au www.meetingcenter.io/241270317 et en entrant le numéro de contrôle à 15 chiffres de la carte de procuration ou de l'avis de disponibilité des documents de procuration qu'ils ont reçus précédemment et le mot de passe de la réunion, UFS2020. Veuillez-vous référer à l'avis de changement de format, disponible au www.domtar.com/fr/assemblee-annuelle pour plus d'informations sur l'accès et la participation à l’assemblée.

La rediffusion de l'assemblée des actionnaires sera disponible au www.domtar.com/fr/assemblee-annuelle.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d’emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits hygiéniques absorbants. Comptant près de 10 000 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 5,2 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

