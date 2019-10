DOMTAR : COMMUNIQUE LES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE SON TROISIÈME TRIMESTRE DE 2019 0 25/10/2019 | 12:56 Envoyer par e-mail :

(Tous les renseignements financiers sont en dollars américains et tous les bénéfices par action sont calculés sur la base des actions diluées, à moins d’indication contraire.) Bénéfice net de 0,32 $ par action et un bénéfice avant éléments 1 de 0,89 $ par action pour le troisième trimestre de 2019

de 0,89 $ par action pour le troisième trimestre de 2019 Annonce d'une réduction de capacité de 204 000 tonnes de papiers fins non couchés

Rachats d’actions de 137 millions de dollars Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a déclaré aujourd’hui un bénéfice net de 20 millions de dollars (0,32 $ par action) au cours du troisième trimestre de 2019, comparativement à un bénéfice net de 18 millions de dollars (0,28 $ par action) au cours du deuxième trimestre de 2019 et à un bénéfice net de 99 millions de dollars (1,57 $ par action) au cours du troisième trimestre de 2018. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 1,3 milliard de dollars au cours du troisième trimestre de 2019. Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20191025005185/fr/ Exception faite des éléments énumérés ci-dessous, la Société a enregistré un bénéfice avant éléments1 de 55 millions de dollars (0,89 $ par action) au cours du troisième trimestre de 2019, comparativement à un bénéfice avant éléments1 de 36 millions de dollars (0,57 $ par action) au cours du deuxième trimestre de 2019 et à un bénéfice avant éléments1 de 92 millions de dollars (1,46 $ par action) au cours du troisième trimestre de 2018. ÉLÉMENTS Description Secteur Ligne financière Montant Déduction faite des impôts Impact sur BPA (par action) (en millions) Troisième trimestre de 2019 Fermetures de machine à papier Pâtes et papiers Dépréciation des actifs à long terme 32 $ 25 $ 0,40 $ Fermetures de machine à papier Pâtes et papiers Frais de fermeture et de réorganisation 5 $ 4 $ 0,07 $ Plan d'amélioration des marges Soins personnels Dépréciation des actifs à long terme 1 $ 1 $ 0,02 $ Plan d'amélioration des marges Soins personnels Frais de fermeture et de réorganisation 6 $ 5 $ 0,08 $ Deuxième trimestre de 2019 Plan d'amélioration des marges Soins personnels Dépréciation des actifs à long terme 15 $ 12 $ 0,19 $ Plan d'amélioration des marges Soins personnels Frais de fermeture et de réorganisation 8 $ 6 $ 0,10 $ Troisième trimestre de 2018 Réforme fiscale américaine Corporatif Économie d'impôts 7 $ 7 $ 0,11 $ RÉSULTATS SECTORIELS « Nos résultats dans le secteur du papier se sont améliorés grâce à une baisse des coûts d’entretien et des matières premières, ce qui a contrebalancé les coûts d’arrêt en fonction du marché. Nos machines à papier ont bien fonctionnées et notre performance en terme de coûts a été solide, ce qui s’est traduit par une augmentation de 300 points de base de notre marge pour ce secteur », affirme John D. Williams, président et chef de la direction. « Dans notre secteur de la pâte, les ajustements de prix à la baisse ont continué dans la plupart des régions, cependant, nous constatons des signes d’amélioration quant aux facteurs fondamentaux que sont l’offre et la demande. » M. Williams ajoute: « Dans notre secteur des soins personnels, le BAIIA et le rendement de notre marge ont été les meilleurs depuis plusieurs trimestres et nous continuons de faire d’excellent progrès dans l’exécution de notre plan d’affaire, en portant une attention particulière sur les initiatives commerciales, sur notre performance en terme de coûts et sur la réalisation de notre plan d’amélioration des marges. » Le bénéfice d’exploitation a été de 29 millions de dollars au cours du troisième trimestre de 2019, comparativement à un bénéfice d’exploitation de 34 millions de dollars au cours du deuxième trimestre de 2019. L’amortissement a totalisé 72 millions de dollars au cours du troisième trimestre de 2019. Le bénéfice d’exploitation avant éléments1 a été de 73 millions de dollars au cours du troisième trimestre de 2019, comparativement à un bénéfice d’exploitation avant éléments1 de 57 millions de dollars au cours du deuxième trimestre de 2019. (En millions de dollars) T3 2019 T2 2019 Ventes 1 283 $ 1 317 $ Bénéfice d'exploitation (perte) Secteur des pâtes et papiers 31 62 Secteur des soins personnels 2 (18 ) Corporatif (4 ) (10 ) Bénéfice d'exploitation total 29 34 Bénéfice d'exploitation avant éléments1 73 57 Amortissement 72 74 La baisse du bénéfice d’exploitation au cours du troisième trimestre de 2019 est attribuable à une baisse du prix de vente de la pâte, aux coûts associés à des temps d’arrêt en fonction du marché et à l’arrêt de production à notre usine d’Espanola. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par une baisse des coûts d’entretien et des matières premières, une baisse des frais de vente, généraux et administratifs et une baisse des frais de transports, des frais fixes et autres coûts. Comparativement au deuxième trimestre de 2019, les expéditions de papier fabriqué ont diminué de 1 %, et les expéditions de pâte ont connu une augmentation de 12 %. Le ratio expédition-production du papier a été de 103 % au cours du troisième trimestre de 2019, comparativement à 98 % au cours du deuxième trimestre de 2019. Les stocks de papier ont diminué de 19 000 tonnes et les stocks de pâte ont diminué de 9 000 tonnes métriques comparativement au deuxième trimestre de 2019. SITUATION DE TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT Le flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation s’est élevé à 108 millions de dollars et les dépenses en immobilisations se sont élevées à 56 millions de dollars, ce qui a généré un flux de trésorerie disponible1 de 52 millions de dollars au cours du troisième trimestre de 2019. Le ratio dette nette aux capitaux totaux1 de Domtar s’est établi à 26 % au 30 septembre 2019 comparativement à 22 % au 30 juin 2019. PERSPECTIVES Pour le quatrième trimestre, nous prévoyons une augmentation des entretiens alors que notre secteur du papier devrait connaître une baisse en partie en raison de la composition saisonnière défavorable de ses ventes. Nous nous attendons à une certaine volatilité dans les marchés de la pâte de résineux et de la pâte en flocons tandis que notre secteur des soins personnels devrait bénéficier de notre plan d’amélioration des marges et de la croissance des ventes stimulée par un carnet de commandes plus rempli. CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE SUR LES RÉSULTATS La Société tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui, à 11 h (HE), afin de discuter des résultats financiers du troisième trimestre 2019. Les analystes financiers sont invités à y participer en composant, au moins 10 minutes avant le début de la conférence, le 1 866 548-4713 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 1 323 794-2093 (autres pays). Les médias et les personnes intéressées sont invités à écouter la retransmission en direct sur le site internet de Domtar à www.domtar.com. La Société divulguera ses résultats financiers du quatrième trimestre 2019 le 7 février 2020, avant l’ouverture des marchés. Une conférence téléphonique suivra à 10 h (HE) en vue de discuter des résultats. Cette date est provisoire et sera confirmée environ trois semaines avant la publication officielle des résultats. À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d’emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits hygiéniques absorbants. Comptant près de 10 000 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 5,5 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com. Énoncés de nature prospective

Dans le cadre du présent communiqué, les déclarations liées à nos plans, nos attentes et notre futur rendement - y compris les déclarations faites par Monsieur Williams et celles apparaissant sous la rubrique « Perspectives » - sont des énoncés de nature prospective. Les résultats réels pourraient différer de ceux suggérés par ces déclarations pour un certain nombre de raisons, dont des changements dans la demande des clients et la détermination des prix, des changements dans les coûts de fabrication, des acquisitions et des dessaisissements, y compris des fermetures d’établissements, et toute autre raison figurant sous « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K de 2018 tel que déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et périodiquement mis à jour dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q subséquemment déposés auprès de la Commission. Sauf dans la mesure exigée par la loi, nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés de nature prospective de manière à tenir compte de nouveaux événements ou de toute autre circonstance. Domtar Corporation

Faits Saillants

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) Trois mois terminés le Trois mois terminés le Neuf mois terminés le Neuf mois terminés le 30 septembre 30 septembre 30 septembre 30 septembre 2019 2018 2019 2018 (Non vérifiés) $ $ $ $ Données Sectorielles Choisies Ventes Pâtes et papiers 1 071 1 146 3 314 3 369 Soins personnels 227 237 711 746 Total des secteurs isolables 1 298 1 383 4 025 4 115 Ventes intersectorielles (15 ) (16 ) (49 ) (50 ) Ventes consolidées 1 283 1 367 3 976 4 065 Amortissement Pâtes et papiers 56 58 171 180 Soins personnels 16 17 48 53 Total des secteurs isolables 72 75 219 233 Dépréciation des actifs à long terme - Pâtes et papiers 32 — 32 — Dépréciation des actifs à long terme - Soins personnels 1 — 26 — Amortissement et dépréciation consolidés des actifs à long terme 105 75 277 233 Bénéfice (perte) d'exploitation Pâtes et papiers 31 135 237 290 Soins personnels 2 (3 ) (24 ) 7 Corporatif (4 ) (18 ) (35 ) (44 ) Bénéfice d'exploitation consolidé 29 114 178 253 Intérêts débiteurs, montant net 12 15 38 47 Composantes des coûts nets des prestations autre que coût des services rendus (2 ) (4 ) (7 ) (13 ) Bénéfice avant impôts sur les bénéfices et quote-part du résultat 19 103 147 219 (Économie) charge d'impôts (1 ) 3 28 22 Quote-part de la perte, déduction faite des impôts — 1 1 1 Bénéfice net 20 99 118 196 Par action ordinaire (en dollars) Bénéfice net De base 0,33 1,57 1,89 3,12 Dilué 0,32 1,57 1,88 3,11 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en millions) De base 61,5 62,9 62,5 62,8 Dilué 61,7 63,2 62,7 63,1 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 108 70 282 337 Acquisition d'immobilisations corporelles 56 49 157 111 Domtar Corporation

États Consolidés des Résultats

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) Trois mois terminés le Trois mois terminés le Neuf mois terminés le Neuf mois terminés le 30 septembre 30 septembre 30 septembre 30 septembre 2019 2018 2019 2018 (Non vérifiés) $ $ $ $ Ventes 1 283 1 367 3 976 4 065 Charges d'exploitation Coût des marchandises vendues, excluant l'amortissement 1 041 1 059 3 172 3 239 Amortissement 72 75 219 233 Frais de vente, généraux et administratifs 94 115 322 343 Dépréciation des actifs à long terme 33 — 58 — Frais de fermeture et de réorganisation 11 — 23 — Autres pertes (produits) d'exploitation, montant net 3 4 4 (3 ) 1 254 1 253 3 798 3 812 Bénéfice d'exploitation 29 114 178 253 Intérêts débiteurs, montant net 12 15 38 47 Composantes des coûts nets des prestations autre que coût des services rendus (2 ) (4 ) (7 ) (13 ) Bénéfice avant impôts sur les bénéfices et quote-part du résultat 19 103 147 219 (Économie) charge d'impôts (1 ) 3 28 22 Quote-part de la perte, déduction faite des impôts — 1 1 1 Bénéfice net 20 99 118 196 Par action ordinaire (en dollars) Bénéfice net De base 0,33 1,57 1,89 3,12 Dilué 0,32 1,57 1,88 3,11 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en millions) De base 61,5 62,9 62,5 62,8 Dilué 61,7 63,2 62,7 63,1 Domtar Corporation

Bilans Consolidés aux

(en millions de dollars) 30 septembre 31 décembre 2019 2018 (Non vérifiés) $ $ Actif Actif à court terme Trésorerie et équivalents de trésorerie 98 111 Débiteurs, déduction faite des provisions de 8 $ et de 6 $ 618 670 Stocks 798 762 Frais payés d'avance 33 24 Impôts sur les bénéfices et autres impôts à recouvrer 53 22 Total de l'actif à court terme 1 600 1 589 Immobilisations corporelles, montant net 2 499 2 605 Actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location simple 77 — Actifs incorporels, montant net 568 597 Autres actifs 140 134 Total de l'actif 4 884 4 925 Passif et capitaux propres Passif à court terme Dette bancaire 1 — Comptes fournisseurs et autres 646 757 Impôts sur les bénéfices et autres impôts à payer 28 25 Tranche à court terme des obligations découlant des contrats de location simple 26 — Tranche à court terme de la dette à long terme 1 1 Total du passif à court terme 702 783 Dette à long terme 938 853 Obligations découlant des contrats de location simple 68 — Impôts reportés et autres 479 476 Autre passifs et crédits reportés 258 275 Capitaux propres Actions ordinaires 1 1 Surplus d'apport 1 842 1 981 Bénéfices non répartis 1 058 1 023 Cumul des autres éléments du résultat étendu (462 ) (467 ) Total des capitaux propres 2 439 2 538 Total du passif et des capitaux propres 4 884 4 925 Domtar Corporation

États Consolidés des Flux de Trésorerie

(en millions de dollars) Neuf mois terminés le 30 septembre 2019 30 septembre 2018 (Non vérifiés) $ $ Activités d'exploitation Bénéfice net 118 196 Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Amortissement 219 233 Impôts reportés et incertitudes fiscales 1 3 Dépréciation des actifs à long terme 58 — Gains nets découlant de la cession d'immobilisations corporelles — (4 ) Charge de rémunération à base d'actions 7 7 Quote-part de la perte, montant net 1 1 Variations des actifs et des passifs Débiteurs 50 (7 ) Stocks (34 ) (23 ) Frais payés d'avance (4 ) (4 ) Comptes fournisseurs et autres (111 ) (6 ) Impôts sur les bénéfices et autres impôts (27 ) (16 ) Écart entre les cotisations aux régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite de l'employeur et les charges connexes (3 ) (46 ) Autres actifs et autres passifs 7 3 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 282 337 Activités d'investissement Acquisition d'immobilisations corporelles (157 ) (111 ) Produits de la cession d'immobilisations corporelles 1 4 Autres — (6 ) Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement (156 ) (113 ) Activités de financement Versements de dividendes (83 ) (81 ) Rachat d'actions (139 ) — Variation nette de la dette bancaire 2 — Variation de la facilité de crédit renouvelable 45 — Produit de la facilité de titrisation de créances 150 — Remboursements sur la facilité de titrisation de créances (110 ) (25 ) Remboursements de la dette à long terme (1 ) — Autres (1 ) 1 Flux de trésorerie affectés aux activités de financement (137 ) (105 ) (Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (11 ) 119 Incidence du taux de change sur la trésorerie (2 ) (2 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 111 139 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 98 256 Information supplémentaire sur les flux de trésorerie Paiements nets en espèces sur: Intérêts 39 48 Impôts sur les bénéfices 55 40 Domtar Corporation

Rapprochement trimestriel des mesures financières non conformes aux PCGR

(en millions de dollars, sauf indication contraire) Le tableau suivant présente certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis, identifiées en caractères gras tel que « Bénéfice avant éléments », « Bénéfice avant éléments par action dilué », « BAIIA », « Marge du BAIIA », « BAIIA avant éléments », « Marge du BAIIA avant éléments », « Flux de trésorerie disponibles », « Dette nette » et « Dette nette aux capitaux totaux ». La direction estime que ces mesures financières sont utiles pour comprendre notre performance d’exploitation et pour établir des comparaisons avec les pairs dans son secteur d’activité. La Société calcule le « Bénéfice avant éléments » et le « BAIIA avant éléments » en excluant l’effet après impôts (avant impôts) d’éléments spécifiques. Ces mesures sont présentées en complément, et non en remplacement des résultats établis selon les PCGR, afin de rehausser la compréhension des résultats d’exploitation. 2019 2018 T1 T2 T3 Année T1 T2 T3 T4 Année Rapprochement du « Bénéfice avant éléments » au Bénéfice net Bénéfice net ($) 80 18 20 118 54 43 99 87 283 (+) Dépréciation des actifs à long terme ($) 8 12 26 46 — — — 5 5 (+) Frais de fermeture et de réorganisation ($) 3 6 9 18 — — — 6 6 (+) Règlement de litige ($) — — — — 2 — — — 2 (-) Gains nets découlant de la cession d'immobilisations corporelles ($) — — — — (1 ) (2 ) — — (3 ) (-) Réforme fiscale américaine ($) — — — — — — (7 ) 5 (2 ) (=) Bénéfice avant éléments ($) 91 36 55 182 55 41 92 103 291 (/) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (dilué) (millions) 63,2 63,3 61,7 62,7 62,9 63,2 63,2 63,0 63,1 (=) Bénéfice avant éléments par action dilué ($) 1,44 0,57 0,89 2,90 0,87 0,65 1,46 1,63 4,61 Rapprochement du « BAIIA » et du « BAIIA avant éléments » au Bénéfice net Bénéfice net ($) 80 18 20 118 54 43 99 87 283 (+) Quote-part de la perte, déduction faite des impôts ($) 1 — — 1 — — 1 1 2 (+) Charge (économie) d'impôts ($) 24 5 (1 ) 28 11 8 3 35 57 (+) Intérêts débiteurs, montant net ($) 13 13 12 38 16 16 15 15 62 (+) Amortissement ($) 73 74 72 219 79 79 75 75 308 (+) Dépréciation des actifs à long terme ($) 10 15 33 58 — — — 7 7 (-) Gains nets découlant de la cession d'immobilisations corporelles ($) — — — — (1 ) (3 ) — — (4 ) (=) BAIIA ($) 201 125 136 462 159 143 193 220 715 (/) Ventes ($) 1 376 1 317 1 283 3 976 1 345 1 353 1 367 1 390 5 455 (=) Marge du BAIIA (%) 15 % 9 % 11 % 12 % 12 % 11 % 14 % 16 % 13 % BAIIA ($) 201 125 136 462 159 143 193 220 715 (+) Frais de fermeture et de réorganisation ($) 4 8 11 23 — — — 8 8 (+) Règlement de litige ($) — — — — 2 — — — 2 (=) BAIIA avant éléments ($) 205 133 147 485 161 143 193 228 725 (/) Ventes ($) 1 376 1 317 1 283 3 976 1 345 1 353 1 367 1 390 5 455 (=) Marge du BAIIA avant éléments (%) 15 % 10 % 11 % 12 % 12 % 11 % 14 % 16 % 13 % Rapprochement des « Flux de trésorerie disponibles » au Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ($) 55 119 108 282 90 177 70 217 554 (-) Acquisition d'immobilisations corporelles ($) (46 ) (55 ) (56 ) (157 ) (25 ) (37 ) (49 ) (84 ) (195 ) (=) Flux de trésorerie disponibles ($) 9 64 52 125 65 140 21 133 359 Calcul de la « Dette nette aux capitaux totaux » Dette bancaire ($) 3 3 1 — 1 — — (+) Tranche à court terme de la dette à long terme ($) 1 1 1 1 1 1 1 (+) Dette à long terme ($) 853 824 938 1 103 1 103 1 103 853 (=) Dette ($) 857 828 940 1 104 1 105 1 104 854 (-) Trésorerie et équivalents de trésorerie ($) (94 ) (93 ) (98 ) (152 ) (264 ) (256 ) (111 ) (=) Dette nette ($) 763 735 842 952 841 848 743 (+) Capitaux propres ($) 2 608 2 619 2 439 2 493 2 458 2 553 2 538 (=) Capitaux totaux ($) 3 371 3 354 3 281 3 445 3 299 3 401 3 281 Dette nette ($) 763 735 842 952 841 848 743 (/) Capitaux totaux ($) 3 371 3 354 3 281 3 445 3 299 3 401 3 281 (=) Dette nette aux capitaux totaux (%) 23 % 22 % 26 % 28 % 25 % 25 % 23 % « Bénéfice avant éléments », « Bénéfice avant éléments par action dilué », « BAIIA », « Marge du BAIIA », « BAIIA avant éléments », « Marge du BAIIA avant éléments », « Flux de trésorerie disponibles », « Dette nette » et « Dette nette aux capitaux totaux » n’ont aucune signification prescrite par les PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ils ne devraient pas être considérés isolément ou en remplacement du bénéfice net ou de tout autre élément de l'état des résultats, état des flux de trésorerie ou renseignement financier sur le bilan préparés conformément aux PCGR. Il est important que le lecteur comprenne que certains éléments peuvent être présentés à différentes lignes des états financiers par différentes sociétés, menant ainsi à l’emploi de mesures différentes pour différentes sociétés. Domtar Corporation

Rapprochement trimestriel des mesures financières non conformes aux PCGR - Par secteur pour l'année 2019

(en millions de dollars, sauf indication contraire) Le tableau suivant présente par secteur certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis, identifiées en caractères gras tel que « Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments ». La direction estime que ces mesures financières sont utiles pour comprendre notre performance d’exploitation et pour établir des comparaisons avec les pairs dans son secteur d’activité. La Société calcule le « Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments » par secteur en excluant les effets avant impôts d’éléments spécifiques. Ces mesures sont présentées en complément, et non en remplacement des résultats établis selon les PCGR, afin de rehausser la compréhension des résultats d’exploitation. Pâtes et papiers Soins personnels Corporatif Total T1'19 T2'19 T3'19 T4'19 Année T1'19 T2'19 T3'19 T4'19 Année T1'19 T2'19 T3'19 T4'19 Année T1'19 T2'19 T3'19 T4'19 Année Rapprochement du Bénéfice (perte) d'exploitation au « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » Bénéfice (perte) d'exploitation ($) 144 62 31 — 237 (8) (18) 2 — (24) (21) (10) (4) — (35) 115 34 29 — 178 (+) Dépréciation des actifs à long terme ($) — — 32 — 32 10 15 1 — 26 — — — — — 10 15 33 — 58 (+) Frais de fermeture et de réorganisation ($) — — 5 — 5 4 8 6 — 18 — — — — — 4 8 11 — 23 (=) Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments ($) 144 62 68 — 274 6 5 9 — 20 (21) (10) (4) — (35) 129 57 73 — 259 Rapprochement du « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » au « BAIIA avant éléments » Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments ($) 144 62 68 — 274 6 5 9 — 20 (21) (10) (4) — (35) 129 57 73 — 259 (+) Composantes des coûts nets des prestations autre que coût des services rendus ($) 3 3 2 — 8 — — — — — — (1) — — (1) 3 2 2 — 7 (+) Amortissement ($) 57 58 56 — 171 16 16 16 — 48 — — — — — 73 74 72 — 219 (=) BAIIA avant éléments ($) 204 123 126 — 453 22 21 25 — 68 (21) (11) (4) — (36) 205 133 147 — 485 (/) Ventes ($) 1 147 1 096 1 071 — 3 314 247 237 227 — 711 — — — — — 1 394 1 333 1 298 — 4 025 (=) Marge du BAIIA avant éléments (%) 18% 11% 12% — 14% 9% 9% 11% — 10% — — — — — 15% 10% 11% — 12% « Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments » n’ont aucune signification prescrite par les PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ils ne devraient pas être considérés isolément ou en remplacement du bénéfice (perte) d’exploitation ou de tout autre état des résultats, état des flux de trésorerie ou renseignement financier sur le bilan préparés selon les PCGR. Il est important que le lecteur comprenne que certains éléments peuvent être présentés à différentes lignes des états financiers par différentes sociétés, menant ainsi à l’emploi de mesures différentes pour différentes sociétés. Domtar Corporation

Rapprochement trimestriel des mesures financières non conformes aux PCGR - Par secteur pour l'année 2018

(en millions de dollars, sauf indication contraire) Le tableau suivant présente par secteur certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis, identifiées en caractères gras tel que « Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments ». La direction estime que ces mesures financières sont utiles pour comprendre notre performance d’exploitation et pour établir des comparaisons avec les pairs dans son secteur d’activité. La Société calcule le « Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments » par secteur en excluant les effets avant impôts d’éléments spécifiques. Ces mesures sont présentées en complément, et non en remplacement des résultats établis selon les PCGR, afin de rehausser la compréhension des résultats d’exploitation. Pâtes et papiers Soins personnels Corporatif Total T1'18 T2'18 T3'18 T4'18 Année T1'18 T2'18 T3'18 T4'18 Année T1'18 T2'18 T3'18 T4'18 Année T1'18 T2'18 T3'18 T4'18 Année Rapprochement du Bénéfice (perte) d'exploitation au « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » Bénéfice (perte) d'exploitation ($) 76 79 135 148 438 8 2 (3) (12) (5) (7) (19) (18) (3) (47) 77 62 114 133 386 (+) Dépréciation des actifs à long terme ($) — — — — — — — — 7 7 — — — — — — — — 7 7 (-) Gains nets découlant de la cession d'immobilisations corporelles ($) (1) (3) — — (4) — — — — — — — — — — (1) (3) — — (4) (+) Frais de fermeture et de réorganisation ($) — — — — — — — — 8 8 — — — — — — — — 8 8 (+) Règlement de litige ($) — — — — — — — — — — 2 — — — 2 2 — — — 2 (=) Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments ($) 75 76 135 148 434 8 2 (3) 3 10 (5) (19) (18) (3) (45) 78 59 114 148 399 Rapprochement du « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » au « BAIIA avant éléments » Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments ($) 75 76 135 148 434 8 2 (3) 3 10 (5) (19) (18) (3) (45) 78 59 114 148 399 (+) Composantes des coûts nets des prestations autre que coût des services rendus ($) 4 6 4 5 19 — — — — — — (1) — — (1) 4 5 4 5 18 (+) Amortissement ($) 61 61 58 58 238 18 18 17 17 70 — — — — — 79 79 75 75 308 (=) BAIIA avant éléments ($) 140 143 197 211 691 26 20 14 20 80 (5) (20) (18) (3) (46) 161 143 193 228 725 (/) Ventes ($) 1 100 1 123 1 146 1 154 4 523 262 247 237 254 1 000 — — — — — 1 362 1 370 1 383 1 408 5 523 (=) Marge du BAIIA avant éléments (%) 13% 13% 17% 18% 15% 10% 8% 6% 8% 8% — — — — — 12% 10% 14% 16% 13% « Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments » n’ont aucune signification prescrite par les PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ils ne devraient pas être considérés isolément ou en remplacement du bénéfice (perte) d’exploitation ou de tout autre état des résultats, état des flux de trésorerie ou renseignement financier sur le bilan préparés selon les PCGR. Il est important que le lecteur comprenne que certains éléments peuvent être présentés à différentes lignes des états financiers par différentes sociétés, menant ainsi à l’emploi de mesures différentes pour différentes sociétés. Domtar Corporation

Données sectorielles choisies

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2019 2018 T1 T2 T3 Année T1 T2 T3 T4 Année Secteur des pâtes et papiers Ventes ($) 1 147 1 096 1 071 3 314 1 100 1 123 1 146 1 154 4 523 Bénéfice d'exploitation ($) 144 62 31 237 76 79 135 148 438 Amortissement ($) 57 58 56 171 61 61 58 58 238 Dépréciation des actifs à long terme ($) — — 32 32 — — — — — Papiers Production de papiers ('000 de TC) 757 697 653 2 107 739 739 743 757 2 978 Expéditions de papiers - fabriqués ('000 de TC) 736 681 672 2 089 769 754 727 721 2 971 Papiers de communication ('000 de TC) 615 567 563 1 745 640 615 596 595 2 446 Papiers de spécialité et de façonnage ('000 de TC) 121 114 109 344 129 139 131 126 525 Expéditions de papiers - sources externes ('000 de TC) 23 21 25 69 28 26 30 25 109 Expéditions de papiers - total ('000 de TC) 759 702 697 2 158 797 780 757 746 3 080 Pâtes Expéditions de pâte(a) ('000 de TMSA) 349 370 416 1 135 374 377 390 395 1 536 Composition des expéditions de pâte (b): Pâte kraft de feuillus (%) 2 % 2 % 5 % 3 % 4 % 3 % 3 % 3 % 4 % Pâte kraft de résineux (%) 53 % 56 % 55 % 55 % 58 % 56 % 56 % 55 % 56 % Pâte en flocons (%) 45 % 42 % 40 % 42 % 38 % 41 % 41 % 42 % 40 % Secteur des soins personnels Ventes ($) 247 237 227 711 262 247 237 254 1 000 (Perte) bénéfice d'exploitation ($) (8 ) (18 ) 2 (24 ) 8 2 (3 ) (12 ) (5 ) Amortissement ($) 16 16 16 48 18 18 17 17 70 Dépréciation des actifs à long terme ($) 10 15 1 26 — — — 7 7 Cours moyen du dollar $US / $CAN 1,329 1,337 1,321 1,329 1,264 1,290 1,307 1,321 1,296 $CAN / $US 0,752 0,748 0,757 0,752 0,791 0,775 0,765 0,757 0,772 € / $US 1,136 1,124 1,111 1,124 1,229 1,192 1,163 1,141 1,181 (a) Les données représentent les expéditions de pâte à des tiers. (b) Les pourcentages incluent les expéditions de pâte à notre secteur des soins personnels. Note: Le terme « TC » désigne une tonne courte, le terme « TMSA » désigne une tonne métrique séchée à l’air. 1 Mesure financière non conforme aux PCGR. Voir le Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR en annexe. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191025005185/fr/

