DOMTAR : RÉDUIT SA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE PAPIER DANS DEUX USINES

Domtar Corporation (NYSE:UFS) (TSX:UFS) a annoncé aujourd’hui qu’elle procédera à l’arrêt définitif de deux de ses machines à papier.

Ces arrêts de machine concernent l’usine de pâtes et papiers d’Ashdown, dans l’Arkansas, et l’usine de papiers de Port Huron, dans le Michigan. Ces mesures réduiront la capacité annuelle de production de papier fin non couché de la société d’environ 204 000 tonnes courtes, et entraîneront une diminution de la main-d’œuvre d’environ 100 employés. L’arrêt de la machine à papier de l’usine d’Ashdown sera effectif immédiatement, tandis que celui de la machine de Port Huron sera effectué d’ici mi-novembre.

« J’aimerais remercier sincèrement tous ceux de mes collègues qui sont touchés par ces arrêts, et souligner leur travail acharné et leur contribution à Domtar au fil des ans. Aussi difficiles que ces mesures soient, nous avons la conviction qu’elles sont nécessaires en raison de la baisse de la demande de papier fin non couché. Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos clients pour nous assurer qu’ils continuent de recevoir les produits de haute qualité et le service exceptionnel qu’ils attendent aujourd’hui de nous, » a déclaré John D. Williams, président et chef de la direction de Domtar.

L’usine d’Ashdown exploitera désormais une seule machine à papier, offrant ainsi une capacité annuelle de production de papier fin non couché de 200 000 tonnes courtes et employant environ 725 personnes. En outre, l’usine exploite l’une des plus importantes machines de production de pâte en flocons au monde, avec la souplesse de produire de la pâte de résineux, si les conditions du marché l’exigent. Suite à l’arrêt de la machine à papier, l’usine produira une quantité supplémentaire de 70 000 TMSA de pâte en flocons et de pâte de résineux, une augmentation qui s’intensifiera au cours des 12 prochains mois.

L’usine de Port Huron continuera de produire une grande variété de papiers de spécialité et de papiers à usage technique pour un large éventail de clients, grâce à trois machines, qui offrent ensemble une capacité de production totale annuelle de 95 000 tonnes courtes. Suite à l’arrêt, l’usine emploiera environ 212 personnes.

« L’arrêt de deux machines à papier nous permettra d’ajuster notre capacité de production de papier en fonction de la demande des clients. Cette mesure proactive est rendue nécessaire en raison de l’augmentation des importations et de la baisse de la demande de papier, » a ajouté M. Williams.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d’emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits hygiéniques absorbants. Comptant près de 10 000 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 5,5 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

