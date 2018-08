DONTNOD/FOCUS HOME : Vampyr va être adapté à la télévision

0 0

Fox21 acquiert les droits d'adaptation du jeu vidéo à succès Vampyr, développé et coproduit par Dontnod Entertainment et édité par Focus Home Interactive, pour la production d'une série télévisée par Wonderland Sound & Vision et DJ2 Entertainment. Lancé en Juin dernier, Vampyr s'est imposé sur le marché du jeu vidéo, se positionnant en solide bestseller sur de nombreux territoires, et en prenant la première place des ventes sur Steam, le leader mondial de la distribution en ligne de jeux vidéo.Vampyr fait suite au précédent succès retentissant de Dontnod, Life is strange, qui s'est distingué en remportant de nombreuses récompenses - notamment lors des Peabody et BAFTA Awards - et qui fera également l'objet d'une adaptation en série TV par DJ2 Entertainment.