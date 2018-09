DONTNOD : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 33 euros sur DontNod après l’annonce de la sortie du premier épisode de Life is strange 2. Le bureau d’études indique que les premières ventes semblent bien orientées avec les différents packages (épisode, jeu complet…), qui trustent plusieurs places d’honneur dans le classement actuel des meilleures ventes de Steam. Selon lui, le studio démontre une nouvelle fois la qualité de sa «recette» et sa capacité à toucher les joueurs d’une manière différente des acteurs traditionnels.